UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Третья волна коронавируса

В Ровно усилят карантин: школьников отправят на дистационку и запретят массовые мероприятия (документ)

98
Ровно, Коронавирус, Детсады, Школы, карантин, Массовые мероприятия
Фото: livejournal | На улицах Ровно

В городе останутся работать детские сады и школы начальных классов.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ровно на заседании 24 марта приняла решение усилить карантинные меры в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета.

Согласно решению комиссии, все ученики 5-11 классов переводятся на дистанционную форму обучения с 29 марта. В то же время ученики 1-4 классов продолжат заниматься в классах.

 Также останутся работать детские сады. 

Муниципальным учреждениям города запретили проводить массовые мероприятия, а частным предприятиям рекомендовали воздержаться от их проведения.

Спортивные мероприятия рекомендуется проводить без зрителей.

Ровно, Коронавирус, Детсады, Школы, карантин, Массовые мероприятия
Ровно, Коронавирус, Детсады, Школы, карантин, Массовые мероприятия
Ровно, Коронавирус, Детсады, Школы, карантин, Массовые мероприятия
Ровно, Коронавирус, Детсады, Школы, карантин, Массовые мероприятия

Отметим, сейчас Ровенская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, в Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине. По его словам, новые жесткие ограничения могут быть введены, если ситуация с коронавирусом пойдет "не по оптимистическому сценарию".