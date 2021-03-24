В Ровно усилят карантин: школьников отправят на дистационку и запретят массовые мероприятия (документ)

В городе останутся работать детские сады и школы начальных классов.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ровно на заседании 24 марта приняла решение усилить карантинные меры в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета.

Согласно решению комиссии, все ученики 5-11 классов переводятся на дистанционную форму обучения с 29 марта. В то же время ученики 1-4 классов продолжат заниматься в классах.

Также останутся работать детские сады.

Муниципальным учреждениям города запретили проводить массовые мероприятия, а частным предприятиям рекомендовали воздержаться от их проведения.

Спортивные мероприятия рекомендуется проводить без зрителей.

Отметим, сейчас Ровенская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, в Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине. По его словам, новые жесткие ограничения могут быть введены, если ситуация с коронавирусом пойдет "не по оптимистическому сценарию".