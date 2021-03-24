У Рівному посилять карантин: школярів відправлять на дистанційку і заборонять масові заходи (документ)

У місті залишаться працювати дитячі садки і школи початкових класів.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Рівному на засіданні 24 березня прийняла рішення посилити карантинні заходи у місті.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської міської ради.

Згідно з рішенням комісії, всі учні 5-11 класів переводяться на дистанційну форму навчання з 29 березня. Водночас учні 1-4 класів продовжать займатися в класах.

Також продовжать працювати дитячі садки.

Муніципальним установам міста заборонили проводити масові заходи, а приватним підприємствам рекомендували утриматися від їх проведення.

Спортивні заходи рекомендується проводити без глядачів.

Зазначимо, зараз Рівненська область знаходиться у "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, в Києві з 20 березня до 9 квітня оголосили правила "червоної" зони карантину. Міська комісія вирішила тимчасово обмежити роботу культурних і розважальних установ, релігійних служб і проведення спортивних заходів. Кафе і ресторани продовжують роботу, але тільки на винос.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що не виключає можливості введення локдауну по всій Україні. За його словами, нові жорсткі обмеження можуть бути введені, якщо ситуація з коронавірусів піде "не за оптимістичним сценарієм".