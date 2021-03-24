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Україна Третя хвиля коронавірусу

У Рівному посилять карантин: школярів відправлять на дистанційку і заборонять масові заходи (документ)

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Рівне, Коронавірус, Дитсадки, школи, карантин, Масові заходи
Фото: livejournal | На вулицях Рівного

У місті залишаться працювати дитячі садки і школи початкових класів.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Рівному на засіданні 24 березня прийняла рішення посилити карантинні заходи у місті.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської міської ради.

Згідно з рішенням комісії, всі учні 5-11 класів переводяться на дистанційну форму навчання з 29 березня. Водночас учні 1-4 класів продовжать займатися в класах.

Також продовжать працювати дитячі садки.

Муніципальним установам міста заборонили проводити масові заходи, а приватним підприємствам рекомендували утриматися від їх проведення.

Спортивні заходи рекомендується проводити без глядачів.

Рівне, Коронавірус, Дитсадки, школи, карантин, Масові заходи
Рівне, Коронавірус, Дитсадки, школи, карантин, Масові заходи
Рівне, Коронавірус, Дитсадки, школи, карантин, Масові заходи
Рівне, Коронавірус, Дитсадки, школи, карантин, Масові заходи

Зазначимо, зараз Рівненська область знаходиться у "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, в Києві з 20 березня до 9 квітня оголосили правила "червоної" зони карантину. Міська комісія вирішила тимчасово обмежити роботу культурних і розважальних установ, релігійних служб і проведення спортивних заходів. Кафе і ресторани продовжують роботу, але тільки на винос.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що не виключає можливості введення локдауну по всій Україні. За його словами, нові жорсткі обмеження можуть бути введені, якщо ситуація з коронавірусів піде "не за оптимістичним сценарієм".