Мэр Львова приказал перевозчикам сменить авто на общественный транспорт: "Людей надо уважать"

За рулем личного транспорта руководители предприятий не замечают реальные проблемы пассажиров.

Мэр Львова Андрей Садовой поручил дирекции "Львовэлектротранс" и "АТП № 1" пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт во время локдауна. Такое распоряжение он дал 24 марта во время еженедельного аппаратного совета, передает пресс-служба городского совета.

Как заявил Андрей Садовой, руководителям необходимо добираться на работу при помощи троллейбусов, трамваев или коммунальных автобусов, чтобы на своем опыте прочувствовать проблемы отрасли. Мэр также упрекнул перевозчиков в нехватке персональной ответственности за ситуацию, которая сложилась в городе после ужесточения карантина.

"Людей надо уважать. Поставьте себя на место пассажиров, ожидающих транспорт. Руководители "Львовэлектротранс" и "АТП № 1": чтобы я не видел вас на частных автомобилях, вы должны ездить общественным транспортом и видеть реальную ситуацию", — отметил Андрей Садовый.

Пресс-служба Львовского горсовета напомнила, что 23 марта "Львовэлектротранс" изменил троллейбусный маршрут №32 из-за работ по реконструкции контактной сети на улице Бандеры. Кроме того, трамваи вернулись в депо до 21:00.

Ранее Андрей Садовой сообщил об ужесточении карантина во Львове с 25 марта. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила работу непродовольственных рынков, ТРЦ, ночных клубов и других развлекательных заведений, а также отменила все массовые мероприятия без исключений. Такие меры будут действовать до тех пор, пока Львов не выйдет из "красной" зоны по индикаторным показателям Минздрава.

Продовольственным рынкам разрешили работать с усиленным соблюдением мер безопасности и температурным мониторингом. Специальные группы будут контролировать процесс и закрывать объекты, если выявят нарушения. Непродовольственные магазины смогут продавать товары только в интернете с доставкой.

До этого Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявила во Львовской области "красный" уровень эпидемической опасности с 25 марта. С четверга на территории региона вводятся правила локдауна.