Мер Львова наказав перевізникам змінити авто на громадський транспорт: "Людей треба поважати"

За кермом особистого транспорту керівники підприємств не помічають реальні проблеми пасажирів.

Мер Львова Андрій Садовий доручив дирекції "Львівелектротранс" та "АТП №1" пересісти з особистих автомобілів на громадський транспорт під час локдауну. Таке розпорядження він дав 24 березня під час щотижневої апаратної ради, передає прес-служба міської ради.

Як заявив Андрій Садовий, керівникам необхідно добиратися на роботу за допомогою тролейбусів, трамваїв або комунальних автобусів, щоб на власному досвіді відчути проблеми галузі. Мер також дорікнув перевізників у нестачі персональної відповідальності за ситуацію, яка склалася в місті після посилення карантину.

"Людей треба поважати. Поставте себе на місце пасажирів, які чекають транспорт. Керівники "Львівелектротранс" та "АТП №1", щоб я не бачив вас на приватних автомобілях, ви повинні їздити громадським транспортом і бачити реальну ситуацію", — зазначив Андрій Садовий.

Прес-служба Львівської міськради нагадала, що 23 березня "Львівелектротранс" змінив тролейбусний маршрут №32 через роботи з реконструкції контактної мережі на вулиці Бандери. Крім того, трамваї повернулися в депо до 21:00.

Раніше Андрій Садовий повідомив про посилення карантину у Львові з 25 березня. Міська комісія з надзвичайних ситуацій заборонила роботу непродовольчих ринків, ТРЦ, нічних клубів та інших розважальних закладів, а також скасувала всі масові заходи без винятків. Такі заходи діятимуть до тих пір, поки Львів не вийде з "червоної" зони за індикаторними показниками МОЗ.

Продовольчим ринкам дозволили працювати з посиленим дотриманням заходів безпеки і температурним моніторингом. Спеціальні групи контролюватимуть процес і закриватимуть об'єкти, якщо зафіксують порушення. Непродовольчі магазини зможуть продавати товари тільки в інтернеті з доставкою.

До цього Державна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила у Львівській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з 25 березня. З четверга на території регіону вводяться правила локдауну.