"Укроборонпром" обратился в СБУ из-за угрозы потери контроля над стратегическим предприятием

40% акций компании принадлежат частным лицам, которые всячески блокируют полноценную деятельность оборонного завода.

Государственный концерн "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности Украины из-за угрозы потерять контроль над предприятием "Меридиан" имени С.П. Королева. Об этом сообщается в заявлении госконцерна.

"Меридиан" им. С.П. Королева специализируется на разработке и выпуске беспилотников и передвижных лабораторий измерительной техники. 50% предприятия принадлежат государству, а 40% — бизнесменам Вадиму Грибу и его сыну Роману через ООО "Меридиан Союз".

"Меридиан Союз" систематически срывает и саботирует работу наблюдательного совета стратегического предприятия. Это происходит путем шантажа, угроз, судебного обжалования каждого действия и решения наблюдательного совета, а также, с недавних пор, идут обвинения в адрес представителей концерна в якобы требовании неправомерной выгоды", — идется в сообщении.

В Opendatabot действительно есть несколько дел в Киевских судах:

[ + – ] Дела касаются обжалований решения "Меридиана". Фото: opendatabot

Из-за действий акционеров, госконцерн "Укроборонпром" уже несколько лет не может полноценно управлять предприятием, что влияет на обороноспособность Украины. Исходя из всего это "Укроборонпром" обратилось в СБУ.

"Меридиан" имени С.П. Королева — акционерное общество, основанное в августе 1953 года. Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Производит оборудование для стрелковой подготовки, товаров и покрытий из металла и пластика. Разработчик беспилотного комплекса SPECTATOR.

Напомним, разработчики системы управления войсками "Дзвін" подают в суд на Минобороны.

Отметим, что разработанный компанией беспилотник "Spectator" приняли на вооружение в ВСУ в июне 2019 года. В июне 2020 года в войска поступил первый беспилотник.