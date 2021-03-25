"Укроборонпром" звернувся в СБУ через загрозу втрати контролю над стратегічним підприємством

40% акцій компанії належать приватним особам, які всіляко блокують повноцінну діяльність оборонного заводу.

Державний концерн "Укроборонпром" звернувся в Службу безпеки України через загрозу втратити контроль над підприємством "Меридіан" імені С. П. Корольова. Про це повідомляється в заяві держконцерну.

"Меридіан" ім. С. П. Корольова спеціалізується на розробці та виробництві безпілотників і пересувних лабораторій вимірювальної техніки. 50% підприємства належать державі, а 40% — бізнесменам Вадиму Грибу та його синові Роману через ТОВ "Меридіан Союз".

"Меридіан Союз" систематично зриває і саботує роботу наглядової ради стратегічного підприємства. Це відбувається шляхом шантажу, погроз, судового оскарження кожної дії і рішення наглядової ради, а також, з нещодавніх пір, йдуть звинувачення на адресу представників концерну в нібито вимозі неправомірної вигоди", — йдеться в повідомленні.

В Opendatabot дійсно є кілька справ у Київських судах:

[ + – ] Справи стосуються оскаржень рішення "Меридіана". Фото: opendatabot

Через дії акціонерів, держконцерн "Укроборонпром" вже кілька років не може повноцінно керувати підприємством, що впливає на обороноздатність України. Виходячи з усього цього "Укроборонпром" звернувся в СБУ.

"Меридіан" імені С. П. Корольова — акціонерне товариство, засноване в серпні 1953 року. Входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Виробляє обладнання для стрілецької підготовки, товарів і покриттів із металу та пластику. Розробник безпілотного комплексу SPECTATOR.

Нагадаємо, розробники системи управління військами "Дзвін" подають до суду на Міноборони.

Зазначимо, що розроблений компанією безпілотник "Spectator" взяли на озброєння у ЗСУ в червні 2019 року. У червні 2020 року у війська надійшов перший безпілотник.