Вводить локдаун по всей стране пока нецелесообразно, – Разумков

Действие общенационального адаптивного карантина формально заканчивается 31 марта. Что будет дальше – решение пока не принято.

На сегодняшний день в Украине только Херсонская область по уровню эпидемической опасности отнесена а "желтому" уровню, 8 регионов являются "красными", а остальные – "оранжевыми". Но глава ВР Дмитрий Разумков считает, что вводить по всей стране локдаун нецелесообразно.

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун", – сказал он в программе "Здоровая политика" на "Украинском радио".

Спикер парламента надеется, что в этом и не будет необходимости, что области постепенно начнут выходить из "красной" зоны и переходить к "более обычной жизни". Но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед обществом, и перед государством".

Разумков также напомнил, что 31 марта формально заканчивается действие общенационального адаптивного карантина, введенного ранее правительством. Что будет дальше, пока неясно. "Будем смотреть. Много зависит от людей, от того, как они соблюдают элементарные правила безопасности", – пояснил он.

Правительство планирует продлить карантин в стране до 30 апреля, но это, скорее всего, его не конечная дата. Об этом сказал 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе мероприятия, проводимого Европейской бизнес-ассоциацией.