Вводити локдаун по всій країні поки недоцільно, — Разумков

Дія загальнонаціонального адаптивного карантину формально закінчується 31 березня. Що буде далі — рішення поки не ухвалене.

На сьогоднішній день в Україні тільки Херсонська область за рівнем епідемічної небезпеки належить до "жовтого" рівня, 8 регіонів є "червоними", а решта — "помаранчеві". Але глава ВР Дмитро Разумков вважає, що вводити по всій країні локдаун недоцільно.

"Станом на сьогодні ми не плануємо вводити повний локдаун", — сказав він у програмі "Здорова політика" на "Українському радіо".

Спікер парламенту сподівається, що в цьому й не буде необхідності, що області поступово почнуть виходити з "червоної" зони і переходити до "більш звичайного життя". Але "реакція повинна бути адекватною до тих викликів, які стоятимуть і перед суспільством, і перед державою".

Разумков також нагадав, що 31 березня формально закінчується дія загальнонаціонального адаптивного карантину, введеного раніше урядом. Що буде далі, поки незрозуміло. "Будемо дивитися. Багато залежить від людей, від того, як вони дотримуються елементарних правил безпеки", — пояснив він.

Уряд планує продовжити карантин у країні до 30 квітня, але це, швидше за все, його не кінцева дата. Про це сказав 4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу, що проводиться Європейською бізнес-асоціацією.