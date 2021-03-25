В Харькове туристов из Египта не выпускают из аэропорта из-за новых правил (видео)

Украинцев заставляют массово скачивать приложение "Дій Вдома" или проходить принудительную обсервацию.

Пассажиров рейса "Шарм-эль-Шейх — Харьков" удерживают в аэропорту, потому что у них нет готовых ПЦР-тестов на коронавирус. Видео очевидцев появилось в "Фейсбук" группа "Харьков NOW".

Украинцы прилетели в Харьков из Египта еще в 12:30, однако их не выпускают из терминала. Люди вынуждены толпиться, в таких условиях нет никакой возможности соблюдать социальную дистанцию. Людям, которые заранее не сдали тест на COVID-19, приходится регистрироваться на самоизоляцию в приложении "Дій Вдома".

"Чтобы завершить её досрочно, можно сделать ПЦР-тест в аккредитованных учреждениях — после получения негативного результата ограничения будут сняты", — пишет пресс-служба аэропорта "Харьков".

Единственная альтернатива — принудительная обсервация в одном из пансионатов под Харьковом, которые подготовили как раз для таких случаев. При этом детям до 12 лет изоляция не грозит.

Пресс-служба напомнила, что раньше тесты и режим изоляции были обязательными условиями только для пассажиров, которые прилетели из стран "красной" зоны. Однако недавно Кабмин отменил это правило и обязал предоставлять негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда в Украину. Новое требование действует независимо от ситуации в странах, откуда прибыли пассажиры.

Кабинет министров на внеочередном заседании сделал негативный результат ПЦР-теста обязательным условием для въезда в Украину с 22 марта. Для иностранцев и лиц без граждан действуют отдельные правила, а тест "годен" 72 часа. В постановлении указан ряд категорий, которым не нужно предоставлять результаты исследования.

Ранее новый украинский лоукост Bees Airline получил право на авиаперелеты вместе с сертификатом от Государственной авиационной службы. Компания уже запустила чартерные рейсы из Киева на египетские курорты Шарм-эль-Шейх (с 18 марта) и в Марса Алам (с 19 марта). Сейчас в Украине уже находится один самолет лоукоста — ранее летавший в МАУ Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска.