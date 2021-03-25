У Харкові туристів з Єгипту не випускають з аеропорту через нові правила (відео)

Українців змушують масово завантажувати додаток "Дій Вдома" або проходити примусову обсервацію.

Пасажирів рейсу "Шарм-ель-Шейх — Харків" утримують в аеропорту, тому що в них немає готових ПЛР-тестів на коронавірус. Відео очевидців з'явилося в телеграм-каналі "Харків NOW".

Українці прилетіли до Харкова з Єгипту ще о 12:30, проте їх не випускають з терміналу. Люди змушені товпитися, у таких умовах немає ніякої можливості дотримуватися соціальної дистанції. Людям, які заздалегідь не здали тест на COVID-19, доводиться реєструватися на самоізоляцію в додатку "Дій Вдома".

"Щоб завершити її достроково, можна зробити ПЛР-тест в акредитованих закладах — після отримання негативного результату обмеження будуть зняті", — пише прес-служба аеропорту "Харків".

Єдина альтернатива — примусова обсервація в одному з пансіонатів під Харковом, які підготували саме для таких випадків. При цьому дітям до 12 років ізоляція не загрожує.

Прес-служба нагадала, що раніше тести і режим ізоляції були обов'язковими умовами тільки для пасажирів, які прилетіли з країн "червоної" зони. Однак нещодавно Кабмін скасував це правило та зобов'язав надавати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Україну. Нова вимога діє незалежно від ситуації в країнах, звідки прибули пасажири.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні зробив негативний результат ПЛР-тесту обов'язковою умовою для в'їзду в Україну з 22 березня. Для іноземців та осіб без громадян діють окремі правила, а тест "придатний" 72 години. У постанові вказана низка категорій, яким не потрібно надавати результати дослідження.

Раніше новий український лоукост Bees Airline отримав право на авіаперельоти разом із сертифікатом від Державної авіаційної служби. Компанія вже запустила чартерні рейси з Києва до єгипетських курортів Шарм-ель-Шейх (з 18 березня) і в Марса Алам (з 19 березня). Зараз в Україні вже знаходиться один літак лоукост — раніше літав у МАУ Boeing 737-800 із реєстрацією UR-UBB 2010 року випуску.