Под Харьковом из-за бездорожья больного несли к "скорой" два километра (фото, видео)

Автомобиль с медиками не смог проехать к дому парализованного мужчины

На Харьковщине карета "Скорой помощи" из-за бездорожья не смогла проехать к дому заболевшего местного жителя.

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на помощь врачам приехали сотрудники региональной ГСЧС, которым пришлось вместе с медиками нести заболевшего мужчину к машине "скорой" более двух километров.

Сообщается, что в среду, 24 марта, в службу экстренной медпомощи поступил вызов. В Харьковской области 57-летнего мужчину парализовало в результате бытовой травмы. Карета "скорой" из-за бездорожья не смогла подъехать к дому больного, остановившись в двух километрах от него.

[ + – ] Эвакуация больного в Харькове

"На помощь медицинским работникам были вызваны представители ГСЧС. Парализованного мужчину перенесли в специализированный автомобиль и госпитализировали, тем самым подарив надежду на выздоровление и восстановление", – сказано в сообщении.

[ + – ] Эвакуация больного к машине "Скорой помощи"

Ранее мы сообщали, что в феврале на Житомирщине "Скорая" застряла в сугробе, пациентку пришлось везти на лошадях. Сотрудники ГСЧС помогли врачам добраться до пациента, хотя и столкнулись с большими трудностями. Сначала медиков попытались довезти на пожарной машине, однако через несколько сотен метров стало понятно, что проехать не получится. Врач прошел оставшуюся часть пути пешком.

Во время матча полуфинала Кубка Португалии на футбольном поле заглохла карета скорой помощи, которая приехала для оказания помощи одному из травмированных футболистов. Игроки "Браги" и "Порту" были вынуждены толкать машину.

А в Чертковском районе Тернопольской области мужчина угнал машину скорой помощи. Выехав на место происшествия, полицейские установили, что вор воспользовался тем, что машина была не закрытой, а ключи оставлены в замке зажигания. Автомобиль нашли в одном из сел Ивано-Франковской области, после чего правоохранители установили личность угнавшего его мужчины, им оказался 22-летний местный житель. По его словам, он украл автомобиль скорой помощи, потому что хотел добраться домой.