Під Харковом через бездоріжжя хворого несли до "швидкої" два кілометри (фото, відео)

Автомобіль з медиками не зміг проїхати до будинку паралізованого чоловіка

На Харківщині карета "Швидкої допомоги" через бездоріжжя не змогла проїхати до будинку хворого місцевого жителя.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на допомогу лікарям приїхали співробітники регіональної ДСНС, яким довелося разом з медиками нести хворого чоловіка до машини "швидкої" понад два кілометри.

Повідомляється, що в середу, 24 березня, в службу екстреної медичної допомоги надійшов виклик. У Харківській області 57-річного чоловіка паралізувало в результаті побутової травми. Карета "швидкої" через бездоріжжя не змогла під'їхати до будинку хворого, зупинившись за два кілометри від нього.

[ + – ] Евакуація хворого в Харкові

"На допомогу медичним працівникам були викликані представники ДСНС. Паралізованого чоловіка перенесли в спеціалізований автомобіль і госпіталізували, тим самим подарувавши надію на одужання і відновлення", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Евакуація хворого до машини "Швидкої допомоги"

Раніше ми повідомляли, що в лютому на Житомирщині "швидка" застрягла в заметі, пацієнтку довелося везти на конях. Співробітники ДСНС допомогли лікарям дістатися до пацієнта, хоча і зіткнулися з великими труднощами. Спочатку медиків спробували довезти на пожежній машині, проте через кілька сотень метрів стало зрозуміло, що проїхати не вийде. Лікар пройшов частину шляху пішки.

Під час матчу півфіналу Кубку Португалії на футбольному полі заглохла карета швидкої допомоги, яка приїхала для надання допомоги одному із травмованих футболістів. Гравці "Браги" і "Порту" були змушені штовхати машину.

А в Чортківському районі Тернопільської області чоловік викрав машину швидкої допомоги. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що злодій скористався тим, що машина була не закрита, а ключі залишені в замку запалювання. Автомобіль знайшли в одному із сіл Івано-Франківської області, після чого правоохоронці встановили особу, котра викрала його, ним виявився 22-річний місцевий житель. За його словами, він вкрав автомобіль швидкої допомоги, тому що хотів дістатися додому.