71% украинцев считает, что коронавирус создали искусственно, – опрос

Большинство сторонников этой теории уверено – болезнь создали специально для сокращения населения Земли.

Только 7% украинцев не следят за новостями о коронавирусе, а 59% регулярно интересуются ими. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Больше других групп такими новостями интересуются люди старшего возраста и женщины.

Частота слежения за коронавирусными новостями за последний месяц увеличилась и почти достигла уровня ноября прошлого года, когда был пик этого показателя.

Уровень страха заболеть лично COVID-19 вдвое ниже, чем опасения, что заболеют близкие. Так, 80% сказали, что волнуются за близких и знакомых, а за себя – 45%.

71% считают, что коронавирус создан искусственно, 19% думают, что он возник естественным путем. Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, большинство считает, что его создали целью уменьшения количества населения (40%). О научном эксперименте думает 31%, о бактериологическом оружии – 27%. Еще 16% говорят о цели заработка на вакцине.

Причем число тех, кто говорит о цели сокращения населения, примерно одинаково во всех возрастных группах. Но среди тех, кто совсем не интересуется ковидными новостями, их 31%, а среди интересующихся – 40– 44%.

Больше всего приверженцев этой версии среди сторонников "Партии Мураева" – 54%, меньше всего – "Голоса", 22%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,5%. Сроки проведения: 18–19 марта. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.

Напомним, коронавирус не проходит бесследно и меняет поведение и привычки тех, кто его перенес, рассказала кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации профессионального развития психологов и психотерапевтов Украины Руслана Мороз. К такому выводу она пришла после проведения научного исследования на тему того, как ковид повлиял на психофизиологическое, психологическое состояние, мировоззрение и межличностные отношения переболевших людей.

Большинство украинцев готовы воспользоваться вакциной от коронавируса, если она будет признана общедоступной, безопасной и эффективной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.