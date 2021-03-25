71% українців вважає, що коронавірус створили штучно, — опитування

Більшість прихильників цієї теорії впевнена — хворобу створили спеціально для скорочення населення Землі.

Тільки 7% українців не стежать за новинами про коронавірус, а 59% регулярно цікавляться ними. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Найбільше такими новинами цікавляться люди старшого віку і жінки.

Частота спостереження за коронавірусними новинами за останній місяць збільшилася і майже досягла рівня листопада минулого року, коли був пік цього показника.

Рівень страху захворіти особисто COVID-19 удвічі нижча, ніж побоювання, що захворіють близькі. Так, 80% сказали, що хвилюються за близьких і знайомих, а за себе — 45%.

71% вважають, що коронавірус створений штучно, 19% думають, що він виник природним шляхом. Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, більшість вважає, що його створили метою зменшення кількості населення (40%). Про науковий експеримент думає 31%, про бактеріологічну зброю — 27%. Ще 16% говорять про мету заробітку на вакцині.

Причому число тих, хто говорить про мету скорочення населення, приблизно однакове в усіх вікових групах. Але серед тих, хто зовсім не цікавиться ковідними новинами, їх 31%, а серед зацікавлених — 40-44%.

Найбільше прихильників цієї версії серед прихильників "Партії Мураєва" — 54%, найменше — "Голосу", 22%.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня. Проект здійснено за замовленням Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.

Нагадаємо, що коронавірус не проходить безслідно і змінює поведінку і звички тих, хто його переніс, розповіла кандидат психологічних наук, керівник Асоціації професійного розвитку психологів і психотерапевтів України Руслана Мороз. Такого висновку вона дійшла після проведення наукового дослідження на тему того, як ковід вплинув на психофізіологічний, психологічний стан, світогляд і міжособистісні відносини перехворілих людей.

Більшість українців готові скористатися вакциною від коронавірусу, якщо вона буде визнана загальнодоступною, безпечною та ефективною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.