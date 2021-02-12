Почти две трети украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от коронавируса, - опрос

В то же время, почти каждый третий отказался бы от бесплатной вакцины, даже если бы она была эффективной.

Большинство украинцев готовы воспользоваться новой вакциной от коронавируса, если она будет признана общедоступной, безопасной и эффективной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

30% опрошенных не согласны делать такую прививку, а 5% затруднились дать ответ на вопрос.

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Во всем мире, по данным Gallup International, такие прививки готовы сделать 67% людей. 26% отказались бы от такого предложения, 8% не определились с ответом.

Наибольшую готовность к инъекции от COVID-19 демонстрируют жители Вьетнама (98%), Республики Корея, Ирака (по 88%), Таиланда (87%), Индии (85%) и Малайзии (84%). Самыми негативно настроенными по отношению к вакцине странами оказались Северная Македония (49%), Россия (46%), Босния и Герцоговина, Кения (по 44%), Армения (43%), Швейцария и Сербия (по 39%).

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Исследование охватило 47 стран мира и около 45 тысяч взрослых граждан. В Украине опрос проводился в начале декабря 2020 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Была опрошена тысяча украинцев в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Как сообщалось ранее, Киев выделил деньги на закупку миллиона доз вакцины от COVID для 500 тысяч человек. По заявлению киевских городских властей, вакцина будет закупаться у производителя "напрямую" и без посредников.

Напомним, как сообщил накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, "Агентство США по международному развитию" (USAID) провело собственный тендер определив компанию, которая будет заниматься логистикой 117-ти тысяч вакцин "Pfizer-BioNTech" по Украине. Ней оказалась частная киевская фирма "Фармасофт".

Кроме указанной партии препарата от "Pfizer", в первом полугодии в страну должны поставить от 2,2 до 3,7 млн доз британско-шведской вакцины "AstraZeneca". В частности, согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, первый миллион доз прививок "AstraZeneca" появится в Украине уже 15-го февраля.