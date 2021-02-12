Майже дві третини українців готові безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу, — опитування

У той же час майже кожен третій відмовився б від безкоштовної вакцини, навіть якби вона була ефективною.

Більшість українців готові скористатися новою вакциною від коронавірусу, якщо вона буде визнана загальнодоступною, безпечною та ефективною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

30% опитаних не згодні робити таке щеплення, а 5% не змогли дати відповідь на питання.

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У всьому світі, за даними Gallup International, такі щеплення готові зробити 67% людей. 26% відмовилися б від такої пропозиції, 8% не визначилися з відповіддю.

Найбільшу готовність до ін'єкції від COVID-19 демонструють жителі В'єтнаму (98%), Республіки Корея, Іраку (по 88%), Таїланду (87%), Індії (85%) і Малайзії (84%). Найбільш негативно налаштованими щодо вакцини країнами виявилися Північна Македонія (49%), Росія (46%), Боснія і Герцоговина, Кенія (по 44%), Вірменія (43%), Швейцарія та Сербія (по 39%).

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Дослідження охопило 47 країн світу і майже 45 тисяч дорослих громадян. В Україні опитування проводилося на початку грудня 2020 року методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано тисячу українців віком від 18 років, статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.

Як повідомлялося раніше, Київ виділив гроші на закупівлю мільйона доз вакцини від COVID для 500 тисяч осіб. За заявою київської міської влади, вакцина закуповуватиметься у виробника "безпосередньо" та без посередників.

Нагадаємо, як повідомив напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, "Агентство США з міжнародного розвитку" (USAID) провело власний тендер визначивши компанію, яка буде займатися логістикою 117-ти тисяч вакцин "Pfizer-BioNTech" по Україні. Нею виявилася приватна київська фірма "Фармасофт".

Крім зазначеної партії препарату від "Pfizer", у першому півріччі в країну повинні поставити від 2,2 до 3,7 млн доз британсько-шведської вакцини "AstraZeneca". Зокрема, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, перший мільйон доз щеплень "AstraZeneca" з'явиться в Україні вже 15-го лютого.