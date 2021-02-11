Киев выделил деньги на закупку миллиона доз вакцины от COVID для 500 тысяч человек

По заявлению киевских городских властей, вакцина будет закупаться у производителя "напрямую" и без посредников.

Пресс-служба Киевской городской государственно администрации сообщила о выделении средств на закупку вакцины от COVID-19 для жителей столицы.

"Друзья! Киевсовет стала первой городским советом в Украине, которая выделила средства на закупку вакцины от коронавируса", – сообщается в Telegram-канале столичного городского головы Виталия Кличко в четверг, 11 февраля.

Согласно публикации, "140 миллионов гривен на вакцинацию от коронавируса в столице" было выделено на сессии горсовета, путем внесения изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – указано в посте столичного мэра.

Таким образом, "в ближайшее время" городские власти рассчитывают подписать контракт на закупку одного миллиона доз вакцины для вакцинации "полумиллиона уязвимых категорий киевлян". В заключение Кличко добавил: "Вакцину Киев планирует закупить напрямую – у производителя".

О какой именно вакцине идет речь – не сообщается, как не указана и торговая марка ее изготовителя. Также не приводится никакой информации о том, кто будет заниматься доставкой неизвестного препарата, и контролем качества хранения такого количества вакцин.

Путем элементарных арифметических подсчетов можно определить, что одна такая прививка будет стоить киевским властям порядка 140 гривен (если не учитывать затраты на ее доставку и хранения), а на вакцинацию одного человека из горбюджета будет потрачено 280 гривен соответственно.

Ранее, 22-го января Кличко заявлял, что если удастся закупить вакцину, прежде всего ее получат врачи, пожилые люди, работники социальных служб, работники сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры. Также планируется вакцинировать спасателей, правоохранителей и сотрудников силовых ведомств.

В тот раз мэр Киева также не уточнял какая именно вакцина будет закуплена, отметив лишь, что: "Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса".

Напомним, как сообщил накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, "Агентство США по международному развитию" (USAID) провело собственный тендер определив компанию, которая будет заниматься логистикой 117-ти тысяч вакцин "Pfizer-BioNTech" по Украине. Ней оказалась частная киевская фирма "Фармасофт".

Кроме указанной партии препарата от "Pfizer", в первом полугодии в страну должны поставить от 2,2 до 3,7 млн доз британско-шведской вакцины "AstraZeneca". В частности, согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, первый миллион доз прививок "AstraZeneca" появится в Украине уже 15-го февраля.