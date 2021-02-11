Київ виділив гроші на закупівлю мільйона доз вакцини від COVID для 500 тисяч осіб

За заявою київської міської влади, вакцина буде закуповуватися у виробника "безпосередньо" і без посередників.

Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила про виділення коштів на закупівлю вакцини від COVID-19 для жителів столиці.

"Друзі! Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини від коронавірусу", — повідомляється в Telegram-каналі столичного міського голови Віталія Кличка в четвер, 11 лютого.

Відповідно до публікації, "140 мільйонів гривень на вакцинацію від коронавірусу в столиці "було виділено на сесії міськради, шляхом внесення змін до міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки.

"Ми повинні запобігти масовому поширенню хвороби. Захистити, перш за все, найбільш вразливі категорії населення і людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", — зазначено в дописі столичного мера.

Таким чином, "найближчим часом" міська влада розраховує підписати контракт на закупівлю одного мільйона доз вакцини для вакцинації "півмільйона вразливих категорій киян". На закінчення Кличко додав: "Вакцину Київ планує закупити безпосередньо — у виробника".

Про яку саме вакцину йдеться — не повідомляється, як не зазначена і торгова марка її виробника. Також не наводиться жодної інформації про те, хто буде займатися доставленням невідомого препарату і контролем якості зберігання такої кількості вакцин.

Шляхом елементарних арифметичних підрахунків можна визначити, що одне таке щеплення буде коштувати київській владі близько 140 гривень (якщо не враховувати витрати на її доставлення і зберігання), а на вакцинацію однієї людини з міськбюджету буде витрачено 280 гривень відповідно.

Раніше, 22-го січня Кличко заявляв, що якщо вдасться закупити вакцину, перш за все її отримають лікарі, люди літнього віку, працівники соціальних служб, працівники сфери освіти, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури. Також планується вакцинувати рятувальників, правоохоронців та працівників силових відомств.

Того разу мер Києва теж не уточнював, яка саме вакцина буде закуплена, зазначивши лише, що: "Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу".

Нагадаємо: як повідомив напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, "Агентство США з міжнародного розвитку" (USAID) провело власний тендер, визначивши компанію, яка буде займатися логістикою 117-ти тисяч вакцин "Pfizer-BioNTech" по Україні. Нею виявилася приватна київська фірма "Фармасофт".

Крім зазначеної партії препарату від "Pfizer", у першому півріччі в країну повинні поставити від 2,2 до 3,7 млн доз британсько-шведської вакцини "AstraZeneca". Зокрема, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, перший мільйон доз щеплень "AstraZeneca" з'явиться в Україні вже 15-го лютого.