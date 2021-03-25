Провизор аптеки, который умер после прививки, болел COVID-19

На момент вакцинации, по словам врачей, у мужчины не было симптомов болезни. Они якобы проявились на следующий день.

Руководитель лабораторного центра Черновицкой области Наталья Гопко сообщила, что скончавшийся провизор аптеки, которому ранее сделали прививку от коронавируса, болел COVID-19. Об этом сообщает Суспільне.

Гопко сообщила, что коронавирус также подтвердили у двух его коллег, с которыми он вакцинировался.

На момент получения прививки у провизора, говорит Гопко, не было симптомов COVID-19, но они проявились на следующий день. Гопко объяснила это инкубационным периодом вируса.

Случай смерти не связывают с вакцинацией, так как обнаружили гипертоническую болезнь. В то же время продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти, сказал гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко.

Напомним, вечером 24 марта стало известно о том, что в Черновицкой области умер провизор аптеки военного госпиталя, который получил прививку вакцины CoviShield 15 марта. Сообщалось, что противопоказаний у мужчины не было. Согласно предварительной версии, причиной его смерти стал мозговой инсульт. С того же флакона препарата были привиты еще 9 человек.

Кроме того, Инна Нарожная, проходившая службу по контракту в ракетно-зенитном полку в Черноморском, умерла после того, как в воскресенье, 21 марта получила прививку от коронавируса индийским препаратом от коронавируса Covishield. Военнослужащая потеряла сознание вне военной части и внеслужебное время. Прибывшие на место события медики и военные проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата и женщина скончалась. По словам начальника медслужбы военной части, утром, 23 марта военная не имела никаких жалоб.