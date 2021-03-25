Провізор аптеки, який помер після щеплення, хворів COVID-19

На момент вакцинації, за словами лікарів, у чоловіка не було симптомів хвороби. Вони нібито проявилися на наступний день.

Керівник лабораторного центру Чернівецької області Наталія Гопко повідомила, що померлий провізор аптеки, якому раніше зробили щеплення від коронавірусу, хворів COVID-19. Про це повідомляє Суспільне.

Гопко повідомила, що коронавірус також підтвердили у двох його колег, з якими він вакцинувався.

На момент отримання щеплення у провізора, каже Гопко, не було симптомів COVID-19, але вони виявилися на наступний день. Гопко пояснила це інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не повʼязують з вакцинацією, оскільки виявили гіпертонічну хворобу. Водночас продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті, сказав гендиректор паталого-анатомічного бюро Дмитро Гречко.

Нагадаємо, увечері 24 березня стало відомо про те, що в Чернівецькій області помер провізор аптеки військового госпіталю, який отримав щеплення вакцини CoviShield 15 березня. Повідомлялося, що протипоказань у чоловіка не було. Згідно з попередньою версією, причиною його смерті став мозковий інсульт. З того ж флакону препарату були щеплені ще 9 осіб.

Крім того, Інна Нарожна, що проходила службу за контрактом у ракетно-зенітному полку в Чорноморському, померла після того, як в неділю, 21 березня отримала щеплення від коронавірусу індійським препаратом Covishield. Військовослужбовець втратила свідомість поза військовою частиною у позаслужбовий час. Медики і військові, що прибули на місце події, проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату і жінка померла. За словами начальника медслужби військової частини, вранці, 23 березня військова не мала ніяких скарг.