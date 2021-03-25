Большинство украинцев считают, что коронавирус опаснее, чем вакцина от него, – "Рейтинг"

При этом только 37% лояльны к вакцинации, а 41% являются ее критиками.

По уровню лояльности к вакцинации от коронавируса украинцы разделились почти поровну. 37% лояльны к проведению прививки (26% – суперлояльные, 11% – лояльные). 41% – критики вакцинации (31% – суперкритики, 10% – критики). Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Относительно более критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18–49 лет) и среди женщин.

Несмотря на противоречивое отношение к вакцинации от коронавируса, за последние пять лет выросла лояльность к вакцинации детей от разных болезней: 65% однозначно и 24% скорее поддерживают вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия.

Украинцы больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах ЕС (около половины), не доверяют им около 20%. Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30%, не доверяют — 45%. Цифры для вакцин из Китая соответственно 17% и 35%, России – 19% и 58%.

Начало кампании вакцинации несколько увеличило желание сделать прививки от коронавируса: сейчас 38% готовы сделать платные прививки, а бесплатные – 47% (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время половина не готова прививаться даже бесплатно.

Сделать прививку вакциной CoviShield выразили готовность 27%. Не хотят делать прививки ею 67%.

В целом те, кто не боятся заболеть, верят в мифы о коронавирусе и вакцинах, менее готовы вакцинироваться любой вакциной.

Около трети опрошенных полагают, что большинство или все вакцины безопасны. Почти половина считают, что безопасные только некоторые вакцины, еще 16% считают, что все вакцины опасны.

Главными причинами нежелания прививаться от коронавируса в Украине опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена, и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверие к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% – недоверие к вакцинации как таковой.

44% вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию, 32% что-то слышали об этом, 24% хорошо осведомлены. Среди желающих сделать прививки вакциной CoviShield треть не знают, как это сделать.

Сравнивая угрозу от вируса и вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него. Противоположное мнение имеют 15%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,5%. Сроки проведения: 18–19 марта. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.

Напомним, большинство украинцев готовы воспользоваться вакциной от коронавируса, если она будет признана общедоступной, безопасной и эффективной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Коронавирус не проходит бесследно и меняет поведение и привычки тех, кто его перенес, рассказала кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации профессионального развития психологов и психотерапевтов Украины Руслана Мороз. К такому выводу она пришла после проведения научного исследования на тему того, как ковид повлиял на психофизиологическое, психологическое состояние, мировоззрение и межличностные отношения переболевших людей.