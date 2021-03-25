Більшість українців вважають, що коронавірус небезпечніший, ніж вакцина від нього, — "Рейтинг"

При цьому тільки 37% лояльні до вакцинації, а 41% є її критиками.

За рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу українці розділилися майже порівну. 37% лояльні до проведення щеплення (26% — суперлояльні, 11% — лояльні). 41% — критики вакцинації (31% — суперкритики, 10% — критики). Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Відносно більше критиків щеплення серед молодої і середньої віковій категорії (18-49 років) та серед жінок.

Незважаючи на суперечливе ставлення до вакцинації від коронавірусу, за останні п'ять років зросла лояльність до вакцинації дітей від різних хвороб: 65% однозначно і 24% скоріше підтримують вакцинацію дітей проти таких хвороб, як поліомієліт, кір, туберкульоз, гепатит B, дифтерія.

Українці більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великобританії, США і країнах ЄС (близько половини), не довіряють їм близько 20%. Вакцин, зробленим в Індії, довіряють 30%, не довіряють — 45%. Цифри для вакцин з Китаю відповідно 17% і 35%, Росії — 19% і 58%.

Початок кампанії вакцинації дещо збільшив бажання зробити щеплення від коронавірусу: зараз 38% готові зробити платні щеплення, а безкоштовні — 47% (в лютому були готові 32% і 39% відповідно). Водночас половина не готова робити щеплення навіть безкоштовно.

Зробити щеплення вакциною CoviShield висловили готовність 27%. Не хочуть робити щеплення нею 67%.

Загалом, ті, хто не бояться захворіти, вірять в міфи про коронавірус та вакцини, менш готові вакцинуватися будь-якою вакциною.

Близько третини опитаних вважають, що більшість або всі вакцини безпечні. Майже половина вважають, що безпечні тільки деякі вакцини, ще 16% вважають, що всі вакцини небезпечні.

Головними причинами небажання робити щеплення від коронавірусу в Україні опитані вважають недовіру вакцині, яка зараз завезена, і страх побічних ефектів (близько половини). Кожен п'ятий назвав причиною недовіру до влади загалом і сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу. 13% — недовіра до вакцинації як такої.

44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію, 32% щось чули про це, 24% добре обізнані. Серед охочих зробити щеплення вакциною CoviShield третина не знають, як це зробити.

Порівнюючи загрозу від вірусу та вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього. Протилежну думку мають 15%.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня. Проект здійснено за замовленням Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.

Нагадаємо, більшість українців готові скористатися вакциною від коронавірусу, якщо вона буде визнана загальнодоступною, безпечною та ефективною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Коронавірус не проходить безслідно і змінює поведінку і звички тих, хто його переніс, розповіла кандидат психологічних наук, керівник Асоціації професійного розвитку психологів і психотерапевтів України Руслана Мороз. Такого висновку вона дійшла після проведення наукового дослідження на тему того, як ковід вплинув на психофізіологічний, психологічний стан, світогляд і міжособистісні відносини перехворілих людей.