"Бывают вопиющие случаи": Степанов рассказал о главных ошибках при лечении коронавируса

Некоторые препараты, которые прописывают на амбулаторном уровне, наносят вред пациентам.

В Украине существуют две основные проблемы в лечении заразившихся коронавирусом.

О проблемах в лечении пациентов рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Первая – это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе – самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать", – сказал министр.

Он отметил, что бывают "вопиющие случаи", когда ковидным пациентам назначают дексаметазон (препарат, который оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие, – ред.) в первые дни в амбулаторных условиях.

"Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", – сказал он.

Степанов напомнил, что в первые дни протекания болезни антибиотики ничем помочь не могут. Вместе с тем он советует заболевшим контролировать сатурацию (уровень кислорода в крови, – ред.).

В ВОЗ отмечают, что дексаметазон следует назначать только пациентам, которым он жизненно необходим. В организации утверждают, что назначение дексаметазона пациентам с легкими симптомами болезни положительного эффекта не дает, а наоборот, угнетает иммунную систему, что может быть опасным.

Отметим, из государственного бюджета в 2020 году на стационарное лечение пациентов с COVID-19 было потрачено 11 млрд грн. За эти средства в стационаре пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн.

Кстати, ранее Степанов во время брифинга во вторник, 9 марта выразил недовольство низкими темпами вакцинации в стране.