На стационарное лечение одного больного с COVID-19 потрачено в среднем 45 тыс. грн

За бюджетные средства в 2020 году в больницах пролечились 250 тысяч пациентов.

Из государственного бюджета в 2020 году на стационарное лечение пациентов с COVID-19 было потрачено 11 млрд грн. Такие данные привел и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

За эти средства в стационаре пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн.

"Если больной находится в простом в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2–10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации – 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", – пояснил Виленский.

[ + – ] Андрей Виленский

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта сообщил, что за предыдущую неделю количество госпитализаций больных коронавирусом составило почти 21 000 против 17 600 неделей ранее. На сегодня занято 29 573 ковидных коек из имеющихся 70 157. Из них 60 000 коек обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек: с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства.

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса грозят более тяжелыми симптомами и последствиями болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта рассказал о рисках во время онлайн-брифинга.

Ранее министр здравоохранения возмутился низкими темпами вакцинации в Украине, по его подсчетам до конца недели прививки должны были получить 10 тысяч человек, но вакцинировались лишь чуть более трех тысяч. Максим Степанов призвал украинцев не слушать политиков и экспертов, которые провоцируют "антивакцинную истерию".

Мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что в будущем тем, кто в письменном виде откажутся вакцинироваться от коронавируса, могут отказывать в бесплатной госпитализации в случае их заражения COVID-19. "Сегодня люди, которые попадают в больницу, лечатся за счет государства, через финансирование НСЗУ. Мне кажется, что те, кто будут писать отказ или не будут вакцинированы, будут лечиться за свой счет. Это около 5-10 тысяч гривен в день. Потому или вакцинируйтесь или готовьте деньги для лечения", — сказал он.