На стаціонарне лікування одного хворого з COVID-19 витрачають здебільшого 45 тис. грн

За бюджетні кошти в 2020 році в лікарнях пролікувалися 250 тисяч пацієнтів.

З державного бюджету в 2020 році на стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19 було витрачено 11 млрд грн. Такі дані навів в. о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За ці кошти в стаціонарі пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатила 45 тис. грн.

"Якщо хворий знаходиться просто в стаціонарі, то витрати на його лікування можуть становити 2-10 тис. грн, а якщо в інтенсивній терапії або реанімації — 100 тис. грн. Але здебільшого це 45 тис. грн", — пояснив Віленський.

[ + – ] Андрій Віленський

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 березня повідомив, що за попередній тиждень кількість госпіталізацій хворих на коронавірус склала майже 21 000 проти 17 600 тижнем раніше. На сьогодні зайнято 29 573 ковідних ліжок із наявних 70 157. Із них 60 000 ліжок забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок: з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував глава уряду.

Британський і південноафриканський штами коронавірусу загрожують більш важкими симптомами і наслідками хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 9 березня розповів про ризики під час онлайн-брифінгу.

Раніше міністр охорони здоров'я обурився низькими темпами вакцинації в Україні, за його підрахунками до кінця тижня щеплення повинні були отримати 10 тисяч осіб, але вакцинувалися лише трохи більше трьох тисяч. Максим Степанов закликав українців не слухати політиків та експертів, які провокують "антивакцинну істерію".

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич припустив, що в майбутньому тим, хто письмово буде відмовлятися вакцинуватися від коронавірусу, можуть відмовляти в безкоштовній госпіталізації в разі їх зараження COVID-19. "Сьогодні люди, які потрапляють до лікарні, лікуються за рахунок держави, через фінансування НСЗУ. Мені здається, що ті, хто писатимуть відмову чи відмовляться від вакцини, лікуватимуться за свій рахунок. Це приблизно 5-10 тисяч гривень на день. Тому або вакцинуйтеся, або готуйте гроші для лікування", — сказав він.