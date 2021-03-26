"Бувають неприпустимі випадки": Степанов розповів про головні помилки під час лікування коронавірусу

Деякі препарати, які прописують на амбулаторному рівні, завдають шкоди пацієнтам.

В Україні існують дві основні проблеми в лікуванні тих, хто заразилися коронавірусом.

Про проблеми в лікуванні пацієнтів розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Перша — це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друге — самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не потрібно цього робити", — сказав міністр.

Він зазначив, що бувають "неприпустимі випадки", коли ковідним пацієнтам призначають дексаметазон (препарат, який має протизапальну й імунодепресивну дію, — ред.) в перші дні в амбулаторних умовах.

"Думаю, всі лікарі розуміють, і в усіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо", — сказав він.

Степанов нагадав, що в перші дні протікання хвороби антибіотики нічим допомогти не можуть. Разом із тим він радить хворим контролювати сатурацію (рівень кисню в крові, — ред.).

У ВООЗ зазначають, що дексаметазон варто призначати тільки пацієнтам, яким він життєво необхідний. В організації стверджують, що призначення дексаметазону пацієнтам із легкими симптомами хвороби позитивного ефекту не дає, а навпаки, пригнічує імунну систему, що може бути небезпечним.

Зазначимо, з державного бюджету в 2020 році на стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19 було витрачено 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила та заплатила 45 тис. грн.

До речі, раніше Степанов під час брифінгу у вівторок, 9 березня висловив невдоволення низькими темпами вакцинації в країні.