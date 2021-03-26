Кличко назвал шантажом намерения маршрутчиков поднять цены на проезд

Частные перевозчики должны сами решить, могут они работать в условиях ограничений локдауна или нет.

Столичная власть последние шесть лет не регулирует тарифы на перевозку в частных маршрутках, сказал мэр Киева Виталий Кличко. Поэтому он назвал соответствующие заявления перевозчиков "шантажом людей и городской власти".

Городской голова повторил, что он считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков обратиться к власти столицы с требованием официально запретить их работу во время локдауна.

Кличко отметил, что частные маршрутки – это бизнес самих перевозчиков. Поэтому они должны сами решать, работать им или нет. "Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Но шантажировать людей и городские власти – это неприемлемо!" – заявил мэр.

Он также сказал, что механизм ценообразования сейчас такой: частные перевозчики готовят обоснования тарифа и предупреждают за 7 дней организатора перевозок (Департамент транспортной инфраструктуры КГГА) и пассажиров; обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы, в том числе, Антимонопольный комитет.

Напомним, Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области будет просить власти запретить работу маршруток, так как они могут обанкротиться при разрешении перевозить 50% пассажиров от количества мест в салоне. Об этом сообщил глава ассоциации Игорь Моисеенко.

"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа. Но водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликты при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", — сказал Моисеенко.

Кроме того, маршрутчики 27 марта пообещали поднять стоимость проезда до 10 грн, однако, по их словам, и это не сможет покрыть затрат на топливо и амортизацию автотранспорта.

"Если мы стоим — мы несем убытки. Если мы работаем — несем еще большие убытки", — заявил Моисеенко.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией заявление маршрутчиков. "Это выглядит так: запретите нам работать, потому что у нас убытки. Так сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве — дотационный", — сказал он.

Кличко также предупредил, что городская власть и правительство могут остановить общественный транспорт в Киеве, если ситуация с COVID-19 ухудшится.