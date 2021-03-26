Кличко назвав шантажем наміри маршрутників підняти ціни на проїзд

Приватні перевізники повинні самі вирішити, можуть вони працювати в умовах обмежень локдауну чи ні.

Столична влада останні шість років не регулює тарифи на перевезення в приватних маршрутках, сказав мер Києва Віталій Кличко. Тому він назвав відповідні заяви перевізників "шантажем людей і міської влади".

Міський голова повторив, що він вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників звернутися до влади столиці з вимогою офіційно заборонити їхню роботу під час локдауну.

Кличко зазначив, що приватні маршрутки — це бізнес власне перевізників. Тому вони повинні самостійно вирішувати, працювати їм чи ні. "Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Але шантажувати людей і міську владу — це неприйнятно!" — заявив мер.

Він також сказав, що механізм ціноутворення зараз такий: приватні перевізники готують обгрунтування тарифу та попереджають за 7 днів організатора перевезень (Департамент транспортної інфраструктури КМДА) і пасажирів; обгрунтованість тарифу перевіряють контролювальні органи, зокрема, Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, Асоціація перевізників Києва та Київської області проситиме владу заборонити роботу маршруток, оскільки вони можуть збанкрутувати за умов вирішення перевозити 50% пасажирів від кількості місць у салоні. Про це повідомив глава асоціації Ігор Мойсеєнко.

"Ми звертатимемося до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів — дуже збитково. На нас також масово складаються протоколи по 17 тис. грн штрафу. Але водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікти під час спроби зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", — сказав Моїсеєнко.

Крім того, маршрутники 27 березня пообіцяли підняти вартість проїзду до 10 грн, проте, за їхніми словами, і це не зможе покрити витрат на паливо та амортизацію автотранспорту.

"Якщо ми стоїмо — ми несемо збитки. Якщо ми працюємо — несемо ще більші збитки", — заявив Мойсеєнко.

Зі свого боку, мер Києва Віталій Кличко вважає маніпуляцією заяву маршрутників. "Це виглядає так: забороніть нам працювати, тому що в нас збитки. Так сьогодні, наприклад, весь комунальний транспорт у Києві — дотаційний", — сказав він.

Кличко також попередив, що міська влада й уряд можуть зупинити громадський транспорт у Києві, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.