Подстрекал украинцев к измене: замкомандующего Черноморского флота РФ объявили подозрение

Российский командир якобы переманивал военнослужащих ВСУ на сторону оккупантов, обещая высокие зарплаты и другие бонусы.

Офис Генерального прокурора объявил подозрение в подстрекательстве к измене заместителю командующего Черноморского военно-морского флота РФ. Подробности пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.

По версии правоохранителей, в 2014 году контр-адмирал открыто призывал украинских военнослужащих и Командование ВМФ перейти на сторону захватчиков во время действий по оккупации Крыма. Российский военный использовал метод кнута и пряника: угрожал физической расправой, а одновременно с этим обещал повышение зарплат и карьерный рост в армии РФ.

"Кроме того, заместитель командующего флота проводил «допросы» захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене", — пишет Генпрокуратура.

Досудебное расследование ведут сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Замкомандующему Черноморского флота РФ инкриминируют посягательство на территориальную неприкосновенность, подстрекательство к госизмене и пособничестве в ведении войны.

26 марта Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителям общественного движения "Украинский выбор" в организации незаконного "референдума" в Крыму. Как предполагает следствие, двое лидеров групп входили в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя" и следили за "избирательными участками" по приказу "главарей". Еще один якобы устраивал митинги и публично призывал поддержать признание Крыма российской территорией.

Ранее СБУ объявила подозрение замглавы Минобороны РФ Андрею Картаполову за события на Донбассе. Спецслужба считает его виновным в организации убийства солдат ВСУ, которые пытались выбраться из "котла" в городе Иловайск, а также захвате Дебальцово и соседних районов Донецкой области. По данным спецслужбы, Картаполов руководил войсками при вторжении в Украину и отвечал за оккупацию других районов в Донецкой и Луганской областях.