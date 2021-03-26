Підбурював українців до зради: заступнику командувача Чорноморського флоту РФ оголосили підозру

Російський командир нібито переманював військовослужбовців ЗСУ на сторону окупантів, обіцяючи високі зарплати та інші бонуси.

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру в підбурюванні до зради заступнику командувача Чорноморського військово-морського флоту РФ. Подробиці прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті.

За версією правоохоронців, у 2014 році контр-адмірал відкрито закликав українських військовослужбовців і Командування ВМФ перейти на бік загарбників під час дій з окупації Криму. Російський військовий використовував метод батога і пряника: погрожував фізичною розправою, а одночасно з цим обіцяв підвищення зарплат і кар'єрне зростання в армії РФ.

"Крім того, заступник командувача флоту проводив «допити» захоплених українських офіцерів, які містилися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради", — пише Генпрокуратура.

Досудове розслідування ведуть співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України. Заступнику командувача Чорноморського флоту РФ інкримінують посягання на територіальну недоторканність, підбурювання до держзради й пособництво у веденні війни.

26 березня Генеральна прокуратура повідомила про підозру керівникам громадського руху "Український вибір" в організації незаконного "референдуму" в Криму. Як припускає слідство, двоє лідерів груп входили до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" і стежили за "виборчими дільницями" за наказом "ватажків". Ще один нібито влаштовував мітинги і публічно закликав підтримати визнання Криму російською територією.

Раніше СБУ оголосила підозру заступнику голови Міноборони РФ Андрію Картаполову за події на Донбасі. Спецслужба вважає його винним в організації вбивства солдатів ЗСУ, які намагалися вибратися з "котла" в місті Іловайськ, а також захопленні Дебальцове й сусідніх районів Донецької області. За даними спецслужби, Картаполов керував військами під час вторгнення в Україну та відповідав за окупацію інших районів у Донецькій і Луганській областях.