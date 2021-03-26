СБУ остановила производство и продажу алкоголя под видом антисептиков (фото)

Часть компонентов для производства спиртного привозили из России, а готовую продукцию якобы пытались продавать в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины пресекла оптовую продажу алкоголя под видом антисептиков в Киевской и Днепропетровской области. Пресс-служба раскрыла подробности операции на официальном сайте.

Как установили правоохранители, частная фирма из Киева организовала производство этилового спирта, а логистический центр создали на складах в Днепропетровской области. По предварительной информации, некоторые вещества производителям доставляли из Российской Федерации.

Алкоголь под видом антисептических средств и химических растворителей продавали по поддельным документам через собственную оптовую сеть. Обороты фальсификата достигали 5 миллионов гривен в месяц. Проверяется также информация о возможной торговле "антисептиками" во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

[ + – ] СБУ на производстве контрафактного алкоголя Фото: Официальный сайт СБУ

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на производстве, а также по местам жительства фигурантов. Они изъяли 45 тонн спирта, тару, "черную бухгалтерию" и контрафактных веществ на сумму более 2,5 миллионов гривен.

Предполагаемым организаторам производства готовят подозрения в мошенничестве, незаконном производстве, хранении, сбыте, перевозке и ввозе в Украину подакцизных товаров. Оперативно-следственные мероприятия СБУ проводит в сотрудничестве Государственной фискальной службой и Днепропетровской областной прокуратурой.

[ + – ] СБУ провела обыск на складе контрафакта Фото: Официальный сайт СБУ

Ранее СБУ предотвратила попытку вывоза в Россию деталей для кораблей Военно-морского флота агрессора. На таможенном посту "Запорожье" задержали комплектующие, подписанные так, будто были изначально произведены в РФ. По данным следствия, для вывоза продукции подготовили поддельные документы. Открыто уголовное производство по статье УКУ о нарушении порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю.

До этого СБУ разоблачила механизм финансирования Россией террористов так называемой "ЛНР". По данным следствия, несколько лет Стахановский вагоностроительный завод поставлял свою продукцию российским предприятиям. Товары перевозили через государственную границу Украины не неподконтрольной территории, а часть прибыли отдавали боевикам "ЛНР" в качестве "налога".