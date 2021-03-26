Контрразведка СБУ пресекла попытку вывоза комплектующих для кораблей ВМФ России (фото)

Агрегаты пытались вывезти под видом деталей гражданского предназначения, а не для ВПК РФ.

Оперативники контрразведки СБУ пресекли попытку вывести украинских товаров военного назначения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным силовиков, агрегаты были задержаны на таможенном посту "Запорожье". Экспортировать их хотели на предприятия военно-промышленного комплекса РФ. При этом продукцию подписали, что она якобы была произведена в России.

Вывезти продукцию хотели путем подделки документов, под видом гражданских агрегатов, а не товаров военного назначения.

В СБУ отмечают, что таким образом удалось не допустить нарушения украинского законодательства в сфере государственного экспортного контроля.

[ + – ] Изъятый товар Фото: пресс-центр СБУ

Открыто уголовное производство по статье 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Напомним, в феврале 2021 года спецслужбы раскрыли схему фиктивного ремонта на авиазаводе в Киеве. Ущерб оценивается в 100 млн гривен.

24 марта контрразведка СБУ задержала вероятного шпиона белорусского КГБ в Волынской области. По данным следствия, он собирал данные о защите украинской границы, а также пытался привлечь военных и пограничников к сотрудничеству.

Отметим также, что в Харьковской области был задержан предполагаемый боевик "ЛНР".