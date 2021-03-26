Контррозвідка СБУ попередила спробу вивезення комплектувальників для кораблів ВМФ Росії (фото)

Агрегати намагалися вивезти під виглядом деталей цивільного призначення, а не для ВПК РФ.

Оперативники контррозвідки СБУ припинили спробу вивести українських товарів військового призначення до Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними силовиків, агрегати були затримані на митному посту "Запоріжжя". Експортувати їх хотіли на підприємства військово-промислового комплексу РФ. При цьому продукцію підписали, що вона нібито була виготовлена в Росії.

Вивезти продукцію хотіли шляхом підробки документів, під виглядом цивільних агрегатів, а не товарів військового призначення.

У СБУ зазначають, що таким чином вдалося не допустити порушення українського законодавства в галузі державного експортного контролю.

[ + – ] Вилучений товар Фото: прес-центр СБУ

Відкрито кримінальне провадження за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року спецслужби розкрили схему фіктивного ремонту на авіазаводі в Києві. Збиток оцінюється в 100 млн гривень.

24 березня контррозвідка СБУ затримала ймовірного шпигуна білоруського КДБ у Волинській області. За даними слідства, він збирав дані про захист українського кордону, а також намагався залучити військових і прикордонників до співпраці.

Зазначимо також, що в Харківській області був затриманий ймовірний бойовик "ЛНР".