СБУ зупинила виробництво й продаж алкоголю під виглядом антисептиків (фото)

Частину компонентів для виробництва спиртного привозили з Росії, а готову продукцію нібито намагалися продавати в ОРДЛО.

Служба безпеки України припинила оптовий продаж алкоголю під виглядом антисептиків у Київській та Дніпропетровській області. Прес-служба розкрила подробиці операції на офіційному сайті.

Як встановили правоохоронці, приватна фірма з Києва організувала виробництво етилового спирту, а логістичний центр створили на складах у Дніпропетровській області. За попередньою інформацією, деякі речовини виробникам доставляли з Російської Федерації.

Алкоголь під виглядом антисептичних засобів і хімічних розчинників продавали за підробленими документами через власну оптову мережу. Обіги фальсифікату сягали 5 мільйонів гривень на місяць. Перевіряється також інформація про можливу торгівлю "антисептиками" у тимчасово непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей.

[ + – ] СБУ на виробництві контрафактного алкоголю Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Співробітники правоохоронних органів провели обшуки на виробництві, а також за місцями проживання фігурантів. Вони вилучили 45 тонн спирту, тару, "чорну бухгалтерію" і контрафактні речовини на суму понад 2,5 мільйонів гривень.

Передбачуваним організаторам виробництва готують підозри в шахрайстві, незаконному виробництві, зберіганні, збуті, перевезенні та ввезенні в Україну підакцизних товарів. Оперативно-слідчі заходи СБУ проводить у співпраці з Державною фіскальною службою та Дніпропетровською обласною прокуратурою.

[ + – ] СБУ провела обшук на складі контрафакту Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Раніше СБУ запобігла спробі вивезення до Росії деталей для кораблів Військово-морського флоту агресора. На митному посту "Запоріжжя" затримали комплектувальні, підписані так, ніби були спочатку вироблені в РФ. За даними слідства, для вивезення продукції підготували підроблені документи. Відкрите кримінальне провадження за статтею ККУ про порушення порядку здійснення міжнародних передавань товарів, що підлягають державному експортному контролю.

До цього СБУ викрила механізм фінансування Росією терористів так званої "ЛНР". За даними слідства, кілька років Стахановський вагонобудівний завод поставляв свою продукцію російським підприємствам. Товари перевозили через державний кордон України не непідконтрольної території, а частину прибутку віддавали бойовикам "ЛНР" як "податок".