В Голосеевском парке Киева неизвестные уничтожили вековые дубы (фото)

Представившиеся работниками "Зеленстроя" заявили, что 17 уничтоженных деревьев якобы были сухостоями.

В Голосеевском парке Киева неизвестные спилили 17 вековых дубов. Об этом сказано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

В посте сообщается, что люди, которые назвали себя работниками коммунального предприятия "Киевзеленстрой", предоставили разрешение на уничтожение деревьев. Якобы распоряжение дано на основании того, что деревья были сухостоями, при этом ни одно из спиленных деревьев, как утверждается в публикации, не является таким.

"Других деревьев не режут, хотя в акте написано и о других деревьях", — сказано в сообщении.

Якобы работники заявили, что дубы, которые были уничтожены, находятся не на территории парка, а росли в ботаническом саду.

"Дубы, что у дороги, уже вывезли, а те что не удобно — еще нет", — рассказали в сообществе.

Глава "Киевзеленстроя" Алексей Король в комментарии под постом заявил, что предприятие не имеет никакого отношения к уничтожению деревьев и обратился в экоинспекцию с соответствующим обращением.

Изданию "Сегодня" сообщили в ведомстве, что не имеют отношения к вырубке деревьев. Там сообщили, что территория принадлежит университету и служба не занимаются ею. Кроме того, как сказали в предприятии, экологическая инспекция города не выдавала разрешения на вырубку деревьев.

Напомним, в Житомирской области на территории Бабичовского сельсовета Госэкоинспекция обнаружила незаконную вырубку леса. Общая сумма ущерба составляет около 6,3 млн грн, а прошлой весной СБУ разоблачила масштабные хищения лесных ресурсов в Закарпатской области на 14 млн гривен.