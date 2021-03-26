У Голосіївському парку Києва невідомі знищили вікові дуби (фото)

Представилися працівниками "Зеленбуду" заявили, що 17 знищених дерев нібито були сухостоєм.

У Голосіївському парку Києва невідомі спиляли 17 вікових дубів. Про це сказано у спільноті "Клуб корінного киянина" у Facebook.

У пості повідомляється, що люди, які назвали себе працівниками комунального підприємства "Київзеленбуд", надали дозвіл на знищення дерев. Нібито розпорядження дано на підставі того, що дерева були сухостоєм, при цьому жодне зі спиляних дерев, як стверджується в публікації, не є таким.

"Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева", — сказано в повідомленні.

Працівники нібито заявили, що дуби, які знищили, знаходяться не на території парку, а росли у ботанічному саду.

"Дуби, що край дороги, вже вивезли, а ті що не зручно — ще ні", — розповіли у спільноті.

Голова "Київзеленбуду" Олексій Король в коментарі під постом заявив, що підприємство не має ніякого стосунку до знищення дерев і звернувся в екоінспекцію з відповідним зверненням.

Виданню "Сегодня" повідомили у відомстві, що не мають стосунку до вирубки дерев. Там повідомили, що територія належить університету і служба не займається нею. Крім того, як сказали у підприємстві, екологічна інспекція міста не видавала дозволу на вирубку дерев.

Нагадаємо, у Житомирській області на території Бабичівської сільради Держекоінспекція виявила незаконну вирубку лісу. Загальна сума збитку становить близько 6,3 млн грн, а минулої весни СБУ викрила масштабні розкрадання лісових ресурсів у Закарпатській області на 14 млн гривень.