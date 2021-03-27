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В "красной" зоне уже 12 областей и Киев: официальные данные Минздрава

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Фото: ua.news | В Украине уже 13 регионов находятся в "красной" зоне

До этого нардеп Радуцкий заявлял, что новый локдаун в Украине возможен, если "покраснеет" больше половины областей страны.

27 марта Минздрав обновил деление на карантинные регионы в Украине, добавив в список "красных" зон еще две области — Ровненскую и Черниговскую.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

Так, теперь в красную зону входят 12 областей и Киев:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Киев,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Ровенская,
  • Черниговская.

В оранжевую зону входят 11 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая.

В "желтой" зоне осталась лишь Херсонская область. А "зеленые" карантинные зоны в Украине и вовсе отсутствуют.

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В Украине уже 13 регионов находятся в "красной" зоне

Примечательно, что ранее глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины (13) регионов станут "красными".

Отметим, министр Кабинета министров Олег Немчинов написал на своем канале в Telegram о том, что сегодня, 27 марта 2012 года, состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), в ходе которого было принято решение установить в Черниговской области "красный" уровень эпидопасности и ввести в регионе соответствующие ограничения.

Решение вступает в силу с 00:00 29 марта (полночь с воскресенья на понедельник).

Так, для "красной" зоны характерны следующие ограничения:

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Что запрещено в "красной" зоне

Отметим, 26 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, то власти могут ввести в стране новый новый локдаун и остановить транспорт.