В "красной" зоне уже 12 областей и Киев: официальные данные Минздрава
До этого нардеп Радуцкий заявлял, что новый локдаун в Украине возможен, если "покраснеет" больше половины областей страны.
27 марта Минздрав обновил деление на карантинные регионы в Украине, добавив в список "красных" зон еще две области — Ровненскую и Черниговскую.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.
Так, теперь в красную зону входят 12 областей и Киев:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Киев,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Ровенская,
- Черниговская.
В оранжевую зону входят 11 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая.
В "желтой" зоне осталась лишь Херсонская область. А "зеленые" карантинные зоны в Украине и вовсе отсутствуют.
Примечательно, что ранее глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины (13) регионов станут "красными".
Отметим, министр Кабинета министров Олег Немчинов написал на своем канале в Telegram о том, что сегодня, 27 марта 2012 года, состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), в ходе которого было принято решение установить в Черниговской области "красный" уровень эпидопасности и ввести в регионе соответствующие ограничения.
Решение вступает в силу с 00:00 29 марта (полночь с воскресенья на понедельник).
Так, для "красной" зоны характерны следующие ограничения:
Отметим, 26 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, то власти могут ввести в стране новый новый локдаун и остановить транспорт.