В "красной" зоне уже 12 областей и Киев: официальные данные Минздрава

До этого нардеп Радуцкий заявлял, что новый локдаун в Украине возможен, если "покраснеет" больше половины областей страны.

27 марта Минздрав обновил деление на карантинные регионы в Украине, добавив в список "красных" зон еще две области — Ровненскую и Черниговскую.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

Так, теперь в красную зону входят 12 областей и Киев:

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Киев,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черкасская,

Черновицкая,

Ровенская,

Черниговская.

В оранжевую зону входят 11 областей:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая.

В "желтой" зоне осталась лишь Херсонская область. А "зеленые" карантинные зоны в Украине и вовсе отсутствуют.

[ + – ] В Украине уже 13 регионов находятся в "красной" зоне

Примечательно, что ранее глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины (13) регионов станут "красными".

Отметим, министр Кабинета министров Олег Немчинов написал на своем канале в Telegram о том, что сегодня, 27 марта 2012 года, состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), в ходе которого было принято решение установить в Черниговской области "красный" уровень эпидопасности и ввести в регионе соответствующие ограничения.

Решение вступает в силу с 00:00 29 марта (полночь с воскресенья на понедельник).

Так, для "красной" зоны характерны следующие ограничения:

[ + – ] Что запрещено в "красной" зоне

Отметим, 26 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, то власти могут ввести в стране новый новый локдаун и остановить транспорт.