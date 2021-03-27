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У "червоній" зоні вже 12 областей і Київ: офіційні дані Міністерства охорони здоров'я

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Фото: ua.news | В Україні вже 13 регіонів знаходяться в "червоній" зоні

Радуцький заявляв, що новий локдаун по всій Україні можливий, якщо "почервоніє" більше половини областей країни.

27 березня МОЗ оновило розподіл на карантинні регіони в Україні, додавши до списку "червоних" зон ще дві області — Рівненську та Чернігівську.

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, тепер в червону зону входять 12 областей і Київ:

  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Київ,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Рівненська,
  • Чернігівська.

До "помаранчевої" зони входять 11 областей:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька.

В "жовтій" зоні залишилася лише Херсонська область. А "зелені" карантинні зони в Україні взагалі відсутні.

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В Україні вже 13 регіонів знаходяться в "червоній" зоні

Примітно, що раніше глава Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо більше половини (13) регіонів стануть "червоними".

Відзначимо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов написав на своєму каналі в Telegram про те, що сьогодні, 27 березня 2012 року, відбулося позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), в ході якого було прийнято рішення встановити в Чернігівській області "червоний" рівень епіднебезпеки і ввести в регіоні відповідні обмеження.

Рішення вступає в силу з 00:00 29 березня (опівночі з неділі на понеділок).

Так, для "червоної" зони характерні наступні обмеження:

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Що заборонено в "червоній" зоні

Відзначимо, 26 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що якщо ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися, то влада може ввести в країні новий новий локдаун і зупинити транспорт.