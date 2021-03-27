У "червоній" зоні вже 12 областей і Київ: офіційні дані Міністерства охорони здоров'я

Радуцький заявляв, що новий локдаун по всій Україні можливий, якщо "почервоніє" більше половини областей країни.

27 березня МОЗ оновило розподіл на карантинні регіони в Україні, додавши до списку "червоних" зон ще дві області — Рівненську та Чернігівську.

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, тепер в червону зону входять 12 областей і Київ:

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Київ,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Черкаська,

Чернівецька,

Рівненська,

Чернігівська.

До "помаранчевої" зони входять 11 областей:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Кіровоградська,

Луганська,

Полтавська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька.

В "жовтій" зоні залишилася лише Херсонська область. А "зелені" карантинні зони в Україні взагалі відсутні.

[ + – ] В Україні вже 13 регіонів знаходяться в "червоній" зоні

Примітно, що раніше глава Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо більше половини (13) регіонів стануть "червоними".

Відзначимо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов написав на своєму каналі в Telegram про те, що сьогодні, 27 березня 2012 року, відбулося позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), в ході якого було прийнято рішення встановити в Чернігівській області "червоний" рівень епіднебезпеки і ввести в регіоні відповідні обмеження.

Рішення вступає в силу з 00:00 29 березня (опівночі з неділі на понеділок).

Так, для "червоної" зони характерні наступні обмеження:

[ + – ] Що заборонено в "червоній" зоні

Відзначимо, 26 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що якщо ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися, то влада може ввести в країні новий новий локдаун і зупинити транспорт.