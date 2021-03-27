У "червоній" зоні вже 12 областей і Київ: офіційні дані Міністерства охорони здоров'я
Радуцький заявляв, що новий локдаун по всій Україні можливий, якщо "почервоніє" більше половини областей країни.
27 березня МОЗ оновило розподіл на карантинні регіони в Україні, додавши до списку "червоних" зон ще дві області — Рівненську та Чернігівську.
Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, тепер в червону зону входять 12 областей і Київ:
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Київ,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Рівненська,
- Чернігівська.
До "помаранчевої" зони входять 11 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Полтавська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька.
В "жовтій" зоні залишилася лише Херсонська область. А "зелені" карантинні зони в Україні взагалі відсутні.
Примітно, що раніше глава Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо більше половини (13) регіонів стануть "червоними".
Відзначимо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов написав на своєму каналі в Telegram про те, що сьогодні, 27 березня 2012 року, відбулося позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), в ході якого було прийнято рішення встановити в Чернігівській області "червоний" рівень епіднебезпеки і ввести в регіоні відповідні обмеження.
Рішення вступає в силу з 00:00 29 березня (опівночі з неділі на понеділок).
Так, для "червоної" зони характерні наступні обмеження:
Відзначимо, 26 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що якщо ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися, то влада може ввести в країні новий новий локдаун і зупинити транспорт.