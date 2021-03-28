Третья волна COVID: 28 марта госпитализировали 3129 человек, ситуация в Киеве ухудшилась

В регионах-лидерах сохраняется тяжелая ситуация с заполненностью коек, а общее количество госпитализаций начало расти.

По состоянию на вечер 28 марта в больницах Украины заняты 44 371 из 75 062 коек для COVID-пациентов, то есть 59,04%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки количество занятых коек увеличилось на 779 (вчера было 43 592). В больницы госпитализировали 3129 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него, что на 1618 человек меньше, чем по состоянию на вечер 27 марта.

Из медицинских учреждений выписаны 1646 человек (накануне — 7 124).

Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:

г. Киев – 81,05%% койко-мест заполнены пациентами с подтвержденным диагнозом и подозрением на Covid-19 (вчера было 79,45%);

Хмельницкая область – 75,85% (накануне – 75,47%);

Киевская область – 75,89% (накануне – 70,77%);

Николаевская область – 71,54% (днем ранее – 69,11%).

Самую низкую заполненность коек традиционно зафиксировали в Херсонской области — 20,71% по состоянию на вечер 28 марта. Показатель заметно вырос, ведь накануне в регионе были заняты всего 15,67%.

[ + – ] Сводка за 28 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook указал, что за последние 7 дней самые высокие темпы заполнения койко-мест показали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области. А вот в Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях наблюдается снижение. В Житомирской и Черновицкой областях, который находятся в "красной" зоне карантина, отсутствует положительная динамика.

[ + – ] Инфографика от Евгения Истребина Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Госпитализации на 1 млн населения Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Госпитализации регионы Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Наконец-то все больницы Укрзализныци начали подавать данные в Меддату. Это Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, №2 и №3. Как оказалось на 170 выделенных мест для больных с Ковидом , всего 21 место с кислородом, из которых 18 — это реанимации. То есть в трех больницах УЗ кислорода НЕТ, кроме реанимаций", — рассказал Истребин о ситуации в Киеве.

Ранее Минздрав опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом состоянием на утро 28 марта — в Украине зафиксировали 11 932 новых случая заболевания коронавирусом, из которых 564 – у детей и 184 – у медицинских работников.

25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что ее начнут доставлять в регионы после того, как препарат пройдет десятидневный лабораторный контроль.