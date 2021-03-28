Третья волна COVID: 28 марта госпитализировали 3129 человек, ситуация в Киеве ухудшилась
В регионах-лидерах сохраняется тяжелая ситуация с заполненностью коек, а общее количество госпитализаций начало расти.
По состоянию на вечер 28 марта в больницах Украины заняты 44 371 из 75 062 коек для COVID-пациентов, то есть 59,04%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.
За минувшие сутки количество занятых коек увеличилось на 779 (вчера было 43 592). В больницы госпитализировали 3129 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него, что на 1618 человек меньше, чем по состоянию на вечер 27 марта.
Из медицинских учреждений выписаны 1646 человек (накануне — 7 124).
Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:
- г. Киев – 81,05%% койко-мест заполнены пациентами с подтвержденным диагнозом и подозрением на Covid-19 (вчера было 79,45%);
- Хмельницкая область – 75,85% (накануне – 75,47%);
- Киевская область – 75,89% (накануне – 70,77%);
- Николаевская область – 71,54% (днем ранее – 69,11%).
Самую низкую заполненность коек традиционно зафиксировали в Херсонской области — 20,71% по состоянию на вечер 28 марта. Показатель заметно вырос, ведь накануне в регионе были заняты всего 15,67%.
Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook указал, что за последние 7 дней самые высокие темпы заполнения койко-мест показали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области. А вот в Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях наблюдается снижение. В Житомирской и Черновицкой областях, который находятся в "красной" зоне карантина, отсутствует положительная динамика.
"Наконец-то все больницы Укрзализныци начали подавать данные в Меддату. Это Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, №2 и №3. Как оказалось на 170 выделенных мест для больных с Ковидом , всего 21 место с кислородом, из которых 18 — это реанимации. То есть в трех больницах УЗ кислорода НЕТ, кроме реанимаций", — рассказал Истребин о ситуации в Киеве.
Ранее Минздрав опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом состоянием на утро 28 марта — в Украине зафиксировали 11 932 новых случая заболевания коронавирусом, из которых 564 – у детей и 184 – у медицинских работников.
25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что ее начнут доставлять в регионы после того, как препарат пройдет десятидневный лабораторный контроль.