Статистика коронавируса на 28 марта: за сутки умерли 203 человека

Зафиксировано 11 932 новых случая заболевания коронавирусом, из которых 564 – у детей и 184 – у медработников.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали ​​11 932 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные опубликованы на официальном Telegram-канале Минздрава

За прошедшие сутки:

госпитализировали — 5 052 человека;

летальных случаев — 203;

выздоровели — 3 343 человека.

За день COVID-19 зарегистрировали у 181 медработника и 564 детей. Помимо этого, за сутки провели 76 335 тестирований: методом ПЦР — 37 979, методом ИФА — 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 624.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 644 063 человека;

выздоровели — 1 300 625 человек;

летальных исходов — 31 954;

провели ПЦР-тестов — 7 983 023.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Количество заболевших по всем регионам:

г. Киев — 374 случая;

Винницкая область — 433 случая;

Волынская область — 185 случаев;

Днепропетровская область — 1083 случая;

Донецкая область — 841 случай;

Житомирская область — 791 случай;

Закарпатская — 271 случай;

Запорожская область — 310 случаев;

Ивано-Франковская область — 307 случаев;

Киевская область — 769 случаев;

Кировоградская область — 173 случая;

Луганская область — 38 случаев;

Львовская область — 905 случаев;

Николаевская область — 398 случаев;

Одесская область — 565 случаев;

Полтавская область — 174 случая;

Ровенская область — 296 случаев;

Сумская область — 562 случая;

Тернопольская область — 457 случаев;

Харьковская область — 1150 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 676 ​​случаев;

Черкасская область — 253 случая;

Черновицкая область — 407 случаев;

Черниговская область — 323 случая.

Напомним, ранее глава Центра по контролю заболеваний США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории Уханя. В одном из лабораторных центров города, рассказал он, проводились эксперименты с коронавирусами летучих вышей

25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ее начнут развозить по регионам страны после того, как та пройдет десятидневный лабораторный контроль.