Статистика коронавируса на 28 марта: за сутки умерли 203 человека
Зафиксировано 11 932 новых случая заболевания коронавирусом, из которых 564 – у детей и 184 – у медработников.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 932 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные опубликованы на официальном Telegram-канале Минздрава
За прошедшие сутки:
- госпитализировали — 5 052 человека;
- летальных случаев — 203;
- выздоровели — 3 343 человека.
За день COVID-19 зарегистрировали у 181 медработника и 564 детей. Помимо этого, за сутки провели 76 335 тестирований: методом ПЦР — 37 979, методом ИФА — 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 624.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 644 063 человека;
- выздоровели — 1 300 625 человек;
- летальных исходов — 31 954;
- провели ПЦР-тестов — 7 983 023.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 374 случая;
- Винницкая область — 433 случая;
- Волынская область — 185 случаев;
- Днепропетровская область — 1083 случая;
- Донецкая область — 841 случай;
- Житомирская область — 791 случай;
- Закарпатская — 271 случай;
- Запорожская область — 310 случаев;
- Ивано-Франковская область — 307 случаев;
- Киевская область — 769 случаев;
- Кировоградская область — 173 случая;
- Луганская область — 38 случаев;
- Львовская область — 905 случаев;
- Николаевская область — 398 случаев;
- Одесская область — 565 случаев;
- Полтавская область — 174 случая;
- Ровенская область — 296 случаев;
- Сумская область — 562 случая;
- Тернопольская область — 457 случаев;
- Харьковская область — 1150 случаев;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 676 случаев;
- Черкасская область — 253 случая;
- Черновицкая область — 407 случаев;
- Черниговская область — 323 случая.
Напомним, ранее глава Центра по контролю заболеваний США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории Уханя. В одном из лабораторных центров города, рассказал он, проводились эксперименты с коронавирусами летучих вышей
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