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Статистика коронавірусу на 28 березня: за добу померли 203 людини

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Коронавірус, пандемія коронавируса, пандемія covid-19, лікарі, лікарня
Фото: УНІАН | коронавірус

Зафіксовано 11 932 нових випадки захворювання на коронавірус, з яких 564 — у дітей і 184 — у медпрацівників.

За минулу добу в Україні зафіксували 11 932 нових випадки захворювання на COVID-19. Такі дані опубліковані на офіційному Telegram-каналі МОЗ.

За минулу добу:

  • госпіталізували — 5 052 людини;
  • летальних випадків — 203;
  • одужали — 3 343 людини.

За день COVID-19 зареєстрували у 181 медпрацівника і 564 дітей. Крім цього, за добу провели 76 335 тестувань: методом ПЛР — 37 979, методом ІФА — 8 732, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 624.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 644 063 людини;
  • одужали — 1 300 625 осіб;
  • летальних випадків — 31 954;
  • провели ПЛР-тестів — 7 983 023.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Кількість хворих по всіх регіонах:

  • м. Київ — 374 випадки;
  • Вінницька область — 433 випадки;
  • Волинська область — 185 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1083 випадки;
  • Донецька область — 841 випадок;
  • Житомирська область — 791 випадок;
  • Закарпатська — 271 випадок;
  • Запорізька область — 310 випадків;
  • Івано-Франківська область — 307 випадків;
  • Київська область — 769 випадків;
  • Кіровоградська область — 173 випадки;
  • Луганська область — 38 випадків;
  • Львівська область — 905 випадків;
  • Миколаївська область — 398 випадків;
  • Одеська область — 565 випадків;
  • Полтавська область — 174 випадки;
  • Рівненська область — 296 випадків;
  • Сумська область — 562 випадки;
  • Тернопільська область — 457 випадків;
  • Харківська область — 1150 випадків;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 676 ​​випадків;
  • Черкаська область — 253 випадки;
  • Чернівецька область — 407 випадків;
  • Чернігівська область — 323 випадки.

Нагадаємо, раніше голова Центру з контролю захворювань США заявив, що COVID-19 "втік" з лабораторії в м. Ухань (Китай). В одному з лабораторних центрів міста, розповів він, проводилися експерименти з коронавірусами летючих мишей.

25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що її почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та мине десятиденний лабораторний контроль.