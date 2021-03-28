Статистика коронавірусу на 28 березня: за добу померли 203 людини

Зафіксовано 11 932 нових випадки захворювання на коронавірус, з яких 564 — у дітей і 184 — у медпрацівників.

За минулу добу в Україні зафіксували 11 932 нових випадки захворювання на COVID-19. Такі дані опубліковані на офіційному Telegram-каналі МОЗ.

За минулу добу:

госпіталізували — 5 052 людини;

летальних випадків — 203;

одужали — 3 343 людини.

За день COVID-19 зареєстрували у 181 медпрацівника і 564 дітей. Крім цього, за добу провели 76 335 тестувань: методом ПЛР — 37 979, методом ІФА — 8 732, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 624.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 644 063 людини;

одужали — 1 300 625 осіб;

летальних випадків — 31 954;

провели ПЛР-тестів — 7 983 023.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Кількість хворих по всіх регіонах:

м. Київ — 374 випадки;

Вінницька область — 433 випадки;

Волинська область — 185 випадків;

Дніпропетровська область — 1083 випадки;

Донецька область — 841 випадок;

Житомирська область — 791 випадок;

Закарпатська — 271 випадок;

Запорізька область — 310 випадків;

Івано-Франківська область — 307 випадків;

Київська область — 769 випадків;

Кіровоградська область — 173 випадки;

Луганська область — 38 випадків;

Львівська область — 905 випадків;

Миколаївська область — 398 випадків;

Одеська область — 565 випадків;

Полтавська область — 174 випадки;

Рівненська область — 296 випадків;

Сумська область — 562 випадки;

Тернопільська область — 457 випадків;

Харківська область — 1150 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 676 ​​випадків;

Черкаська область — 253 випадки;

Чернівецька область — 407 випадків;

Чернігівська область — 323 випадки.

Нагадаємо, раніше голова Центру з контролю захворювань США заявив, що COVID-19 "втік" з лабораторії в м. Ухань (Китай). В одному з лабораторних центрів міста, розповів він, проводилися експерименти з коронавірусами летючих мишей.

25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що її почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та мине десятиденний лабораторний контроль.