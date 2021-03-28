Статистика коронавірусу на 28 березня: за добу померли 203 людини
Зафіксовано 11 932 нових випадки захворювання на коронавірус, з яких 564 — у дітей і 184 — у медпрацівників.
За минулу добу в Україні зафіксували 11 932 нових випадки захворювання на COVID-19. Такі дані опубліковані на офіційному Telegram-каналі МОЗ.
За минулу добу:
- госпіталізували — 5 052 людини;
- летальних випадків — 203;
- одужали — 3 343 людини.
За день COVID-19 зареєстрували у 181 медпрацівника і 564 дітей. Крім цього, за добу провели 76 335 тестувань: методом ПЛР — 37 979, методом ІФА — 8 732, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 624.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 644 063 людини;
- одужали — 1 300 625 осіб;
- летальних випадків — 31 954;
- провели ПЛР-тестів — 7 983 023.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.
Кількість хворих по всіх регіонах:
- м. Київ — 374 випадки;
- Вінницька область — 433 випадки;
- Волинська область — 185 випадків;
- Дніпропетровська область — 1083 випадки;
- Донецька область — 841 випадок;
- Житомирська область — 791 випадок;
- Закарпатська — 271 випадок;
- Запорізька область — 310 випадків;
- Івано-Франківська область — 307 випадків;
- Київська область — 769 випадків;
- Кіровоградська область — 173 випадки;
- Луганська область — 38 випадків;
- Львівська область — 905 випадків;
- Миколаївська область — 398 випадків;
- Одеська область — 565 випадків;
- Полтавська область — 174 випадки;
- Рівненська область — 296 випадків;
- Сумська область — 562 випадки;
- Тернопільська область — 457 випадків;
- Харківська область — 1150 випадків;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 676 випадків;
- Черкаська область — 253 випадки;
- Чернівецька область — 407 випадків;
- Чернігівська область — 323 випадки.
Нагадаємо, раніше голова Центру з контролю захворювань США заявив, що COVID-19 "втік" з лабораторії в м. Ухань (Китай). В одному з лабораторних центрів міста, розповів він, проводилися експерименти з коронавірусами летючих мишей.
25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що її почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та мине десятиденний лабораторний контроль.