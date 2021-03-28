Третя хвиля COVID: 28 марта госпіталізували 3129 осіб, ситуація в Києві погіршилася

У регіонах-лідерах зберігається важка ситуація із заповненою ліжок, а загальна кількість госпіталізацій почала зростати.

Станом на вечір 28 березня в лікарнях України зайняті 44 371 з 75 062 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 59,04%. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу кількість зайнятих ліжок збільшилася на 779 (вчора було 43 592). У лікарні госпіталізували 3129 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 і підозрою на нього, що на 1618 осіб менше, ніж станом на вечір 27 березня.

З медичних установ виписали 1646 осіб (напередодні — 7 124).

Найгірша ситуація із заповненою ліжок для COVID-пацієнтів в таких адміністративних одиницях:

м Київ — 81,05 %% койко-місць заповнені пацієнтами з підтвердженим діагнозом і підозрою на Covid-19 (вчора було 79,45%);

Хмельницька область — 75,85% (напередодні — 75,47%);

Київська область — 75,89% (напередодні — 70,77%);

Миколаївська область — 71,54% (днем раніше — 69,11%).

Найнижчу заповненість ліжок традиційно зафіксували в Херсонській області — 20,71% станом на вечір 28 березня. Показник помітно зріс, адже напередодні в регіоні були зайняті всього 15,67%.

[ + – ] Зведення за 28 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Системний аналітик Євген Істребін на своїй сторінці в Facebook вказав, що за останні 7 днів найвищі темпи заповнення койко-місць показали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька області. А ось у Вінницькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях спостерігається зниження. У Житомирській та Чернівецькій областях, що знаходяться в "червоній" зоні карантину, відсутня позитивна динаміка.

[ + – ] Інфографіка від Євгена Істребіна Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Госпіталізації на 1 млн населення Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] госпіталізації регіони Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Нарешті всі лікарні Укрзалізниці почали подавати дані в Меддату. Це Київська клінічна лікарня на залізнічному транспорті №1, №2 та №3. Як виявилося на 170 виділених місць для хворих з Ковідом, всього 21 місце з киснем, з яких 18 — це реанімації. тобто в трьох лікарнях УЗ кисню НІ, крім реанімації ", — розповів Істребін про ситуацію в Києві.

Раніше МОЗ опублікував статистику захворюваності коронавірусів станом на ранок 28 березня — в Україні зафіксували 11 932 нових випадки захворювання коронавірусів, з яких 564 — діти і 184 — медичні працівники.

25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що її почнуть доставляти в регіони після того, як препарат пройде десятиденний лабораторний контроль.