"Кинули людей": в Киеве льготников заселили в квартиры без электричества, воды и отопления

Жильцам пришлось протянуть кабели прямо с улицы, чтобы подключиться к электросети.

В киевском микрорайоне Бортничи по заказу городских властей построили дома для льготников без электричества, отопления и водоснабжения. Об этом жильцы рассказали порталу "44.ua".

Жилой комплекс на улице Харченко, 47, которое заказала Дарницкая районная администрация, сдали в 2013 году. Он предназначен для инвалидов войны, воинов АТО, многодетных семей, заслуженных учителей, медиков, работников культуры и представителей других льготных категорий.

В трех секциях (А, Б и В) расположены 350 квартир, но пока заселены только 120. По документам в них есть все удобства, но на деле лифт не работает, жителям приходится подавать воду из пожарного гидранта, а электрические кабеля протянули прямо с улицы. По оценке специалистов из Киевского государственного университета, здание уже постепенно разрушается.

"Наш дом сдан в эксплуатацию, документы подписаны чиновниками с Дарницкой администрации. Первый подъезд сдан в 2013 году — там до сих пор нету лифтов. Вода в квартиры подается по пожарным гидрантам", — жалуются льготники.

[ + – ] Жильцы ЖК на улице Харченко протестуют под КГГА Фото: 44.ua

Как утверждают жильцы дома в Бортничах, они пытались договориться с городской властью, но безуспешно. Писали даже письма президенту. Мэр Виталий Кличко в 2019 году пообщался с горожанами и пообещал достроить дом, но с тех пор больше на контакт не выходит. Дарницкая райадминистрация, в свою очередь, отказалась оплачивать работы, ссылаясь на недостаток средств.

"Никто не реагирует. Власти кинули и людей, и инвестора, который поверил чиновникам и вложил свои деньги в строительство", — рассказали киевляне.

18 марта горожане устроили митинг под зданием Киевской городской администрации. Протест дал свои плоды, ведь вскоре заместитель мэра Вячеслав Непоп провел рабочую встречу с жильцами дома на улице Харченко и заявил о прогрессе. Он поручил администрации Дарницкого района провести рабочие встречи с предприятием "ДТЭК Киевские электросети", чтобы наладить электроснабжение.

Ранее стало известно, что в Киеве начали демонтировать дом на Позняках, который пострадал от взрыва летом 2020 года. Поврежденное здание решили полностью разобрать при помощи башенного крана и специальной дробилки.