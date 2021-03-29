"Кинули людей": у Києві пільговиків заселили в квартири без електрики, води й опалення

Мешканцям довелося протягнути кабелі прямо з вулиці, щоб підключитися до електромережі.

У київському мікрорайоні Бортничі на замовлення міської влади побудували будинки для пільговиків без електрики, опалення та водопостачання. Про це мешканці розповіли порталу "44.ua".

Житловий комплекс на вулиці Харченка, 47, яке замовила Дарницька районна адміністрація, здали в 2013 році. Він призначений для інвалідів війни, воїнів АТО, багатодітних сімей, заслужених вчителів, медиків, працівників культури та представників інших пільгових категорій.

У трьох секціях (А, Б і В) розташовані 350 квартир, але поки заселені тільки 120. За документами в них є всі зручності, але насправді ліфт не працює, жителям доводиться подавати воду з пожежного гідранта, а електричні кабелі протягнули прямо з вулиці. За оцінкою фахівців із Київського державного університету, будівля вже поступово руйнується.

"Наш будинок зданий в експлуатацію, документи підписані чиновниками з Дарницької адміністрації. Перший під'їзд зданий в 2013 році — там до сих пір немає ліфтів. Вода в квартири подається за допомогою пожежних гідрантів", — скаржаться пільговики.

[ + – ] Мешканці ЖК на вулиці Харченка протестують під КМДА Фото: 44.ua

Як стверджують мешканці будинку в Бортничах, вони намагалися домовитися з міською владою, але безуспішно. Писали навіть листи президенту. Мер Віталій Кличко в 2019 році поспілкувався з мешканцями і пообіцяв добудувати будинок, але з тих пір більше на контакт не виходить. Дарницька райадміністрація, зі свого боку, відмовилася оплачувати роботи, посилаючись на брак коштів.

"Ніхто не реагує. Влада кинула і людей, й інвестора, який повірив чиновникам і вклав свої гроші в будівництво", — розповіли кияни.

18 березня містяни влаштували мітинг під будівлею Київської міської адміністрації. Протест дав свої плоди, адже незабаром заступник мера В'ячеслав Непоп провів робочу зустріч із мешканцями будинку на вулиці Харченка й заявив про прогрес. Він доручив адміністрації Дарницького району провести робочі зустрічі з підприємством "ДТЕК Київські електромережі", щоб налагодити електропостачання.

Раніше стало відомо, що в Києві почали демонтувати будинок на Позняках, який постраждав від вибуху влітку 2020 року. Пошкоджену будівлю вирішили повністю розібрати за допомогою баштового крана і спеціальної дробарки.