Минсоцполитики готовится выплачивать деньги вместо льгот в общественном транспорте

Сейчас право на льготный проезд имеют 2,4 миллиона граждан Украины, но не все могут им воспользоваться.

Министерство социальной политики разработало новый законопроект о монетизации льгот для украинцев на проезд в общественном транспорте. Министр Марина Лазебная рассказала подробности в интервью "РБК-Украина".

Согласно предложению ведомства, льготникам стоит выплачивать деньги на проезд, которые они смогут тратить по своему усмотрению. Местным властям предстоит определить, в какой форме предоставлять льготы в отдельных населенных пунктах. Для этого необходимо, чтобы в общинах вели учет фактически предоставленных услуг.

"Мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд, хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались", — подчеркнула Марина Лазебная.

Министр обратила внимание, что украинские льготники по-разному пользуются общественным транспортом в зависимости от состояния здоровья и места жительства. К примеру, один гражданин может каждый день ездить на городском автобусе, а другой практически не выходить из дома, хотя оба имеют право на льготный проезд. Чтобы рационально и справедливо использовать средство, нужно договориться с главами общин. Минсоцполитики уже обсуждает этот вопрос с Ассоциацией городов и многие там поддерживают инициативу.

По ее словам, некоторые льготы вызывают споры и "напряжения" в Украине, поэтому в Кабмине решили пересмотреть действующие механизмы. Она напомнила, что в июне 2020 года мэр Киева Виталий Кличко объявил, что столичный транспорт будет бесплатно перевозить лишь льготников с карточкой киевлянина.

С 1 июля в Киеве отменили льготный проезд для гостей столицы. Виталий Кличко добавил, что приезжие украинцы смогут зарегистрировать электронный билет в общественном транспорте, а затем потребовать компенсации средств по месту своей регистрации.

Недавно Кабмин предоставил местным властям ограничивать работу транспорта в "красных" зонах карантина, включая регулярные перевозки. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такие полномочия получили региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.