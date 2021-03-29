Мінсоцполітики готується виплачувати гроші замість пільг у громадському транспорті

Зараз право на пільговий проїзд мають 2,4 мільйони громадян України, але не всі можуть ним скористатися.

Міністерство соціальної політики розробило новий законопроект про монетизацію пільг для українців на проїзд у громадському транспорті. Міністриня Марина Лазебна розповіла подробиці в інтерв'ю "РБК-Україна".

Згідно з пропозицією відомства, пільговикам варто виплачувати гроші на проїзд, які вони зможуть витрачати на свій розсуд. Місцевій владі належить визначити, в якій формі надавати пільги в окремих населених пунктах. Для цього необхідно, щоб в громадах вели облік фактично наданих послуг.

"Ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйони осіб, які мають пільговий проїзд відповідно до законодавства. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", — підкреслила Марина Лазебна.

Міністриня звернула увагу, що українські пільговики по-різному користуються громадським транспортом залжено від стану здоров'я та місця проживання. Наприклад, один громадянин може щодня їздити на міському автобусі, а інший практично не виходити з дому, хоча обидва мають право на пільговий проїзд. Щоб раціонально й справедливо використовувати кошти, потрібно домовитися з главами громад. Мінсоцполітики вже обговорює це питання з Асоціацією міст і більшість там підтримують ініціативу.

За її словами, деякі пільги викликають суперечки і "напруги" в Україні, тому в Кабміні вирішили переглянути чинні механізми. Вона нагадала, що в червні 2020 року мер Києва Віталій Кличко оголосив, що столичний транспорт безкоштовно перевозитиме лише пільговиків із карткою киянина.

З 1 липня в Києві скасували пільговий проїзд для гостей столиці. Віталій Кличко додав, що приїжджі українці зможуть зареєструвати електронний квиток у громадському транспорті, а потім вимагати компенсації коштів за місцем своєї реєстрації.

Нещодавно Кабмін надав можливість місцевій владі обмежувати роботу транспорту в "червоних" зонах карантину, враховуючи регулярні перевезення. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклій, такі повноваження отримали регіональні комісії з питань ТЕБ та НС.