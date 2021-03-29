В Минздраве передумали: Черниговскую область вернули в "красную" зону карантина

27 марта Минздрав убирал три области из "красной" зоны карантина, чтобы избежать всеукраинского локдауна.

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине, в "красную" зону попала Черниговская область. Об этом сообщают на сайте Минздрава.

Чтобы область перешла в "красную" зону необходимо, чтобы два или больше показателей превышали норму. Черниговщина имеет превышение по показателям госпитализации и коэффициенту выявления случаев инфицирования. При норме госпитализации 60 человек на 100 тысяч населения, в Черниговской области 98,4 на 100 тысяч населения. Коэффициент выявления — 101,1% при гранично допустимой норме в 100%.

Таким образом в Украине только Херсонская область находится в "желтой" зоне. В "красной" зоне карантина уже находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне карантинных ограничений.

В "красной" зоне карантина вводится запрет на:

Прием посетителей в ТРЦ, в заведениях общепита и культуры;

Проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

Деятельность непродовольственных рынков;

Прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах и бассейнах;

Учебные заведения переходят на дистанционное обучение, кроме дошкольников и детей в младших классах;

Совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Напомним, 27 марта Минздрав убирал Черниговскую, Ровенскую и Черкасскую области из "красной" зоны карантина. Их количество уменьшилось на тот момент до 10. Ранее глава Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине могут ввести локдаун, если больше половины регионов (13) станут "красными".