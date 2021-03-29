В Минздраве передумали: Черниговскую область вернули в "красную" зону карантина
27 марта Минздрав убирал три области из "красной" зоны карантина, чтобы избежать всеукраинского локдауна.
Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине, в "красную" зону попала Черниговская область. Об этом сообщают на сайте Минздрава.
Чтобы область перешла в "красную" зону необходимо, чтобы два или больше показателей превышали норму. Черниговщина имеет превышение по показателям госпитализации и коэффициенту выявления случаев инфицирования. При норме госпитализации 60 человек на 100 тысяч населения, в Черниговской области 98,4 на 100 тысяч населения. Коэффициент выявления — 101,1% при гранично допустимой норме в 100%.
Таким образом в Украине только Херсонская область находится в "желтой" зоне. В "красной" зоне карантина уже находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне карантинных ограничений.
В "красной" зоне карантина вводится запрет на:
- Прием посетителей в ТРЦ, в заведениях общепита и культуры;
- Проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- Деятельность непродовольственных рынков;
- Прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах и бассейнах;
- Учебные заведения переходят на дистанционное обучение, кроме дошкольников и детей в младших классах;
- Совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Напомним, 27 марта Минздрав убирал Черниговскую, Ровенскую и Черкасскую области из "красной" зоны карантина. Их количество уменьшилось на тот момент до 10. Ранее глава Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине могут ввести локдаун, если больше половины регионов (13) станут "красными".