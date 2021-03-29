У МОЗ передумали: Чернігівську область повернули в "червону" зону карантину

27 березня МОЗ прибирало три області з "червоної" зони карантину, щоб уникнути всеукраїнського локдауну.

Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні, до "червоної" зонb потрапила Чернігівська область. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Щоб область перейшла в "червону" зону необхідно, щоб два або більше показників перевищували норму. Чернігівщина має перевищення за показниками госпіталізації і коефіцієнтом фіксування випадків інфікування. За умов норми госпіталізації 60 осіб на 100 тисяч населення, у Чернігівській області 98,4 на 100 тисяч населення. Коефіцієнт фіксування захворювання — 101,1% за умов гранично допустимої норми 100%.

Таким чином в Україні тільки Херсонська область знаходиться в "жовтій" зоні. У "червоній" зоні карантину вже знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Всі інші області знаходяться в "помаранчевій" зоні карантинних обмежень.

У "червоній" зоні карантину вводиться заборона на:

прийом відвідувачів у ТРЦ, у закладах громадського харчування і культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

діяльність непродовольчих ринків;

прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах і басейнах;

навчальні заклади переходять на дистанційне навчання, крім дошкільнят і дітей в молодших класах;

здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

Нагадаємо, 27 березня МОЗ прибирав Чернігівську, Рівненську та Черкаську області з "червоної" зони карантину. Їхня кількість зменшилася на той момент до 10. Раніше глава Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявляв, що в Україні можуть ввести локдаун, якщо більше половини регіонів (13) стануть "червоними".