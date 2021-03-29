Украина планирует получить вакцину Pfizer и новые дозы AstraZeneca до 15 апреля, - Степанов

В рамках COVAX, рассказал министр, наша страна должна получить не меньше 8 млн прививок.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что до 15 апреля в Украину прибудут партии вакцин от AstraZeneca и Pfizer в рамках инициативы COVAX. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если быть точным — 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели", — сказал он.

Министр напомнил, что в рамках COVAX Украина всего должна получить 8 млн доз вакцин.

"8 млн доз — это та цифра, которая нам подтверждена. 360 тысяч доз — это первая партия… По информации, которую мы сегодня имеем от COVAX, в целом до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX. И далее, начиная с июня, должны происходить поставки", — заявил он.

COVAX — это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом.

25 марта в Украину доставили первую партию китайской вакцины против COVID-19 от Sinovac. Самолет приняли в аэропорту "Борисполь" и уже начали выгрузку препарата. По данным СМИ, представители Министерства здравоохранения не стали встречать груз, а поручили процедуру фармацевтической компании "Лекхим". Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Накануне госпредприятие "Медицинские закупки" заявило, что они не могут принять вакцину Sinovac, ведь компания "Лекхим" не предоставила все необходимые документы. Сообщили также, что поставщик нарушил срок доставки препарата более, чем на 30 календарных дней, поэтому должен выплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции, согласно договору.