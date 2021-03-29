Україна планує отримати вакцину Pfizer і нові дози AstraZeneca до 15 квітня, — Степанов

У межах COVAX, розповів міністр, наша країна повинна одержати не менше 8 млн щеплень.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 15 квітня в Україну прибудуть партії вакцин від AstraZeneca і Pfizer у межах ініціативи COVAX. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це перша поставка у межах COVAX, яку ми очікуємо. Якщо бути точним — 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми маємо від COVAX, що перша поставка повинна бути саме у такому обсязі і в найближчі 2-3 тижні ", — сказав він.

Міністр нагадав, що у межах COVAX Україна всього повинна отримати 8 млн доз вакцин.

"8 млн доз — це та цифра, яка нам підтверджена. 360 тисяч доз — це перша партія... За інформацією, яку ми сьогодні маємо від COVAX, загалом до 1 червня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцин у межах COVAX. І далі, починаючи з червня, повинні відбуватися поставки", — заявив він.

COVAX — це глобальна ініціатива, мета якої прискорити розробку і виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їх доставку в країни з низьким та середнім доходом.

25 березня в Україні доставили першу партію китайської вакцини проти COVID-19 від Sinovac. Літак прийняли в аеропорту "Бориспіль" і вже почали вивантаження препарату. За даними ЗМІ, представники Міністерства охорони здоров'я не стали зустрічати вантаж, а доручили процедуру фармацевтичної компанії "Лекхім". Раніше голова МОЗ України Максим Степанов повідомив, що партія налічує 200 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Напередодні держпідприємство "Медичні закупівлі" заявило, що вони не можуть прийняти вакцину Sinovac, адже компанія "Лекхім" не надала всі необхідні документи. Повідомили також, що постачальник порушив термін доставки препарату більше ніж на 30 календарних днів, тому повинен виплатити штраф розміром 7% від вартості продукції, згідно з договором.